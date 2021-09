Qué fue de la vida de Gabi, la conductora de "A Jugar con Hugo"

Gabriela Roife se explayó sobre su alejamiento de la televisión y reveló cómo es su vida en la actualidad. La conductora de A Jugar con Hugo se refirió a una posible vuelta a los medios.

La conductora del recordado programa de televisión de la década del 90, A Jugar con Hugo, reapareció después de muchos años de estar alejada de la pantalla. Gabriela Roife reveló el motivo de su la distancia que tomó de los medios, recordó sus épocas de exposición por el ciclo que llevaba adelante y dio a conocer cómo es su vida en la actualidad.

Gabi, como le dicen sus allegados, es maestra jardinera, profesión que convivió en su vida con la de conductora en los primeros años de A Jugar con Hugo. Después, se decidió por la cámara y dejó a los niños atrás. “Era muy gracioso. Me veían con las madres y me llamaban en la tele. Después se me hizo bastante complicado con los horarios y dejé el colegio para seguir con Hugo”, explicó.

“El juego los cautivaba, para la época era muy moderno. ¡Era así! Apretabas los botones del teléfono y Hugo se movía. Hay un gran mito con eso y era muy sencillo, tocabas una tecla y jugabas. ¡Mi marido todavía me sigue preguntando eso! Ahora hasta sería más sencillo que aquel momento”, reflexionó Gabriela, en diálogo con Diario Show, sobre el entusiasmo que significó el programa para los niños de aquella época.

En cuanto al motivo por el que Gabi se retiró de los medios, aseguró: “Terminó Hugo y solo tenía a mi hija mayor y como quería tener más hijos quedé suspendida en el tiempo. Me dediqué a la familia”. Ahora es madre de Amelie, de 15 años, Dante, de 12, y Bautista, de 10. “Me lo planteé en ese momento, pude hacerlo y no me arrepiento. Me dediqué a criar a mis hijos. Hoy me planteo y no sé si tendría que haber sido una decisión tan radical, podría haber sido compatible la maternidad con algún otro trabajo", sumó.

El trabajo era diversión en A Jugar con Hugo

Gabriela Roife se refirió a cómo eran las grabaciones de A Jugar con Hugo y lanzó: “Me divertía mucho, siempre decía que el día que se dieran cuenta que iba a jugar no me iban a querer pagar más. Amaba hacer el programa”. Sobre las posibilidades de regresar a la televisión, afirmó: “Me encantaría. Cuando empecé a ir a eventos ahí me doy cuenta que agarro el micrófono y me apasiona. Hoy pensándolo a la distancia me hubiese encantado seguir en la tele. Me alejé y me dormí”.