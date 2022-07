Qué dijo Camila Homs sobre la chance de que De Paul no juegue el Mundial: "Cuanto antes"

Camila Homs rompió el silencio sobre el peligro que corre Rodrigo de Paul de no jugar en el Mundial de Qatar con la Selección Argentina.

Camila Homs habló sobre las polémicas declaraciones del presidente la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "El Chiqui" Tapia, quien aseguró que si Rodrigo de Paul no llegara a resolver su conflicto legal con la modelo en el corto plazo, podría quedar afuera del Mundial de Qatar 2022.

Estas declaraciones pusieron a Homs directamente en el centro de la escena, quien quedó como la supuesta responsable de las decisiones de la AFA con respecto a la carrera de De Paul. La modelo rompió el silencio al respecto y manifestó sus intenciones de resolver esta situación.

Lejos de desearle algo malo a su expareja, Camila dejó en claro que lo que menos quiere es afectar la carrera del futbolista. “Espero que se arregle todo cuanto antes y no le impidan a él jugar un Mundial, que sé que es algo que lo anhela un montón desde hace años”, expresó durante un móvil para Momento D (El Trece).

En este sentido, explicó que no tiene nada que ver con las decisiones que pueda tomar la AFA. “La verdad es que no considero que yo sea culpable de que Rodrigo juegue o no el Mundial. Yo espero que haya posibilidades de que se pueda arreglar todo cuanto antes”, sumó la mediática.

Por último, Homs dijo que su relación con De Paul es cordial por el bien de sus dos hijos en común. “Nos comunicamos diariamente, siempre por nuestros hijos y por el bien de ellos, así que bien. El tema judicial está todo en marcha, se están encargando nuestros abogados. Me gustaría que juegue el Mundial, claro que sí”, cerró.

La palabra del abogado de Rodrigo de Paul

Pese a las declaraciones del presidente de la AFA, el abogado de Rodrigo de Paul, Marcelo Rocchetti, está convencido de que la presencia del deportista en el Mundial no está en peligro ya que no cometió ningún acto ilegal.

"Amanecimos con una sorpresa importante por lo que dijo Tapia al ser consultado sobre si De Paul podría quedar afuera del Mundial de Qatar por problemas relacionados a su separación. Vale la pena aclarar que Rodrigo no está en curso en ninguna conducta o circunstancia que amerite que peligre su presencia en el Mundial", expuso el letrado en diálogo con Argenzuela (C5N).

Y sumó que el futbolista "cumple a rajatabla sus obligaciones de papá y sus alimentarias", por lo que Tapia no tiene ningún motivo para dejarlo afuera del Mundial. "No fue denunciado por ningún hecho de violencia ni nada que se le parezca, no entendemos por qué se originó esa información. La participación de De Paul en el Mundial de Qatar corre el mismo peligro que la particpación de Messi, que la del 'Dibu' Martínez o que Ángel Correa: ningún riesgo. De Paul va a jugar el Mundial y la va a descoser", concluyó.