Preocupación por Mirtha Legrand: La dura revelación de Marcela Tinayre

El desencadenamiento de la pandemia de coronavirus en la Argentina obligó a Mirtha Legrand a recluirse en su casa y dejar el programa en manos de su nieta, Juana Viale, debido a su avanzada edad. Casi 4 meses después, su hija, Marcela Tinayre, reveló un triste sentimiento de la diva debido al aislamiento.

Desde aquel momento en que la conductora suspendió su participación en sus programas, poco se supo de ella. No obstante, fue Tinayre quien se encargó de dar algunos detalles sobre el pasar de Legrand.

“Mamá está bien. Está aburrida. Y siente, como todas las personas grandes, que se le está yendo la vida”, confesó la también presentadora. A la ausencia en sus clásicos ciclos de fin de semana, Legrand también debió sumar el doloroso momento de la muerte de su hermana gemela, Goldie, el pasado 1 de mayo.

Sin televisión y sin su afecto más cercano, la conductora no atraviesa el mejor momento, aunque se encuentra bien de salud. Desde su programa en el canal Kzo, Tinayre consideró que la cuarentena para Mirtha “es doblemente difícil porque en el medio perdió a su hermana gemela". "Para ella eso fue muy terrible. Porque no tiene capacidad de distraerse”, enfatizó.

Además, aseguró que Legrand se mantiene al tanto de todas las noticias y ve la mayoría de los programas de radio y televisión. “Yo a veces le digo: ‘Mamá, hoy es viernes. ¿Qué tenemos para ver?’ Y ella empieza: ‘A tal hora tal cosa, a tal hora tal otra’. Pero es bravo”, comentó Tinayre.

La última aparición pública de Mirtha había sido un mes atrás, cuando habló por teléfono con su nieta durante una emisión de su programa..“Hace tanto que no nos vemos, Juani, desde febrero. Yo estoy encerrada. Estoy reponiéndome. Lo de tu tía Goldy fue un golpe muy fuerte, me estoy reponiendo de a poco, es difícil salir de esos momentos tan dramáticos. Son momentos terribles que hay que vivirlos para saber el sufrimiento. Me estoy esforzando para salir y estar bien”, había señalado la diva.