Preocupación por la salud de Romina Pereiro, expareja de Jorge Rial: la internaron por un "fuerte dolor en el pecho"

La nutricionista se acercó a la guardia del sanatorio Los Arcos por un fuerte dolor en el pecho. Jorge Rial la acompaña en este difícil momento.

Romina Pereiro atraviesa días muy convulsionados producto de su separación con Jorge Rial y de todos los rumores que circulan en la farándula. A todo esto se le sumó un problema de salud que la obligó a acercarse hasta el sanatorio de Los Arcos por un fuerte dolor en el pecho y quedó internada por unas horas.

"Ingresó muy asustada y nerviosa", aseguró Guido Záffora, en Es por ahí, ciclo de América TV conducido por Julieta Prandi y El Tucu López. Y precisó: "Llegó a Los Arcos a las 9.30 de la mañana con un fuerte dolor en el pecho, me hablan de un pico de estrés. Ingresó a la guardia. Le están haciendo estudios y le pidieron que se quede en observación".

Además, Záffora afirmó que "quien estuvo visitando a Romina fue Jorge Rial". "Se acercó 15 minutos después de que Romina llegara", afirmó.

Por otro lado, el conductor de Argenzuela brindó tranquilidad a través de una aclaración en el diario Clarín en el que explicó que Pereiro "está bien" y que, según arrojaron los primeros estudios, lo que sufrió fue sólo "un dolor muscular nada más". En horas del mediodía aseguró que "ya le dan el alta".

Romina Pereiro les paró el carro a Lussich y Pallares

Romina Pereiro y Jorge Rial se separaron hace poco tiempo y el periodista decidió hacer pública esta noticia luego de comenzar a circular rumores de conflicto entre ambos. Ante esta situación, en Socios del espectáculo buscaron la palabra de la expareja del conductor y lograron obtener pocas frases de su autoría.

De todos modos, Romina Pereiro expuso su incomodidad ante el asedio del móvil correspondiente al programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Aclarando el sentimiento que tiene por ambos conductores de El Trece y recordando que bailó el vals de su casamiento junto a ellos, la expareja de Jorge Rial aclaró: "No me siento cómoda hablando de lo privado. Se que soy familiar de una persona pública... pero no quiero hablar de eso porque no estoy cómoda y no me sale".