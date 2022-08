Preocupación por el futuro de Darío Barassi en El Trece

Darío Barassi afronta una crisis con 100 argentinos dicen y su futuro es incierto en El Trece. El inesperado problema que el conductor tiene junto a Adrián Suar.

Darío Barassi atraviesa una situación tan preocupante como inesperada en 100 argentinos dicen. El famoso conductor de TV vive horas sumamente movidas con El Trece, donde hay incertidumbre en torno a su futuro luego de recibir los puntajes del rating del pasado domingo 31 de julio.

En la jornada de anoche, Barassi llevó adelante su tradicional ciclo de entretenimiento con diversos invitados famosos. En el piso del canal estuvieron "El Bicho" Gómez y Paula Trápani junto a su familia, entre otras figuras. El programa debió competir con El Último Pasajero, propuesta que le viene dando muy buenos resultados a Telefe con la conducción de Flor Vigna y Nico Occhiato.

Para sorpresa de muchos televidentes, al conductor sanjuanino le fue muy mal en la jornada del domingo: tocó un piso de 4 puntos, marca que no suele alcanzar hace mucho tiempo. Y como si fuera poco, le dejó un piso muy bajo a PPT (Periodismo Para Todos), ciclo conducido por el periodista ultraopositor Jorge Lanata.

Luego, y con el comienzo de Pasapalabra (Telefe), Barassi también perdió la lucha mano a mano con Iván de Pineda. Sin embargo, y sobre el final del programa, el animador y humorista pudo aumentar sus números: llegó a 7,3 puntos y pudo llevarle un poco más de calma a las autoridades de El Trece, que seguramente revisarán el formato para tratar de que no vuelva a suceder en los próximos envíos.

Por lo pronto, los números conseguidos por Barassi y el equipo de 100 argentinos dicen es un claro llamado de atención para pensar a futuro en nuevas estrategias para mejorar el rating de los domingos, desafío diferente al que tiene en la franja de lunes a viernes.

Darío Barassi, conductor de 100 argentinos dicen por El Trece.

El fuerte descargo de Darío Barassi contra Jorge Lanata en El Trece

Darío Barassi decidió comunicarle a Jorge Lanata que su ciclo se iba a extender algunos minutos más de lo pautado y que era probable que PPT no iniciara a horario, pero el aviso terminó mal. “Bueno, lo que te quería contar es que me voy a demorar un poquito en arrancar. Te mando un beso de ‘gordo a gordo’, perdoname. Y te digo algo más: me estoy empezando a vestir con tu sastre. No te lo quería contar, pero ya cerré un canje con él”, le dijo el conductor de 100 argentinos dicen al periodista ultraopositor a través de un audio y con cierto aire de humor.

El programa de entretenimiento siguió como si nada hasta que, cerca del final, llegó la respuesta de Lanata. “Me contestó Lanata, no lo voy a escuchar ahora. 55 segundos... me ama”, anunció el conductor. Barassi no se quedó atrás y también devolvió una respuesta picantísima. “¿Es verdad que sos más flaco que yo?”, preguntó con una sonrisa pícara, al tiempo que señaló que no le agradó la manera en la que le habló el periodista macrista. “Fue muy picante. No estuvo buena onda”, disparó antes de mandarle otro audio a su colega.

“Jorge querido... me hago el simpático, pero estoy muy caliente. En primer lugar, tu sastre me vino a buscar él a mí. Me dijo que está buscando modelos más gordos porque se especializa en eso. No, es mentira: yo lo fui a buscar ¿Es verdad que sos más flaco que yo? Hay algunos camarógrafos acá, a los que no voy a mandar al frente, Comanche, que dicen que sos más generoso que yo. Y, hasta ahí, llega mi información. Yo tengo mejor cintura que él", arremetió.

Entonces, propuso: "Hagamos una cosa, un día te venís al programa y traemos una balanza para pesarnos acá”, agregó. Mientras Barassi finalizaba el audio, la producción hizo sonar la canción Haceme un pete, de Damas Gratis, y el conductor también intentó disculparse por eso. “Te pido perdón por lo que acaba de pasar, un beso afectuoso”, concluyó.