Preocupación en Telefe por el rating de MasterChef: La 1-5/18 le da pelea con El Trece

MasterChef Celebrity afronta una difícil situación con el rating y en Telefe se viven momentos de mucha tensión. El Trece lo complicó en las últimas horas y hay una fuerte disputa en la TV abierta.

MasterChef Celebrity volvió a aparecer en la escena del prime time de la TV argentina. El programa que mayor rating tuvo en lo que va del 2021 volvió a tener mucha banca por parte de Telefe luego del irregular desempeño que tuvo Bake Off. Sin embargo, y de manera inesperada, en las últimas horas se conocieron los números de rating que hizo el reality de cocina, por lo que en el canal hay mucha preocupación. Para colmo, en El Trece, la telenovela "La 1-5/18" le da pelea.

En la jornada del pasado martes, MasterChef 3 tuvo un flojísimo desempeño en el rating. Curiosamente, y pese a que los niveles de audiencia bajaron con respecto a las ediciones de la la primera y segunda temporada, el partido de la Selección Argentina ante Brasil resultó un duro golpe para el ciclo de cocina en el que Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui se destacan como jurados.

Cuántos puntos de rating hizo MasterChef Celebrity 3: los números que preocupan a Telefe

Durante la noche del martes 16 de noviembre, MasterChef 3 hizo un flojo promedio de rating. Si bien consiguió un pico de 15,8 puntos de audiencia, lo cierto es que en el promedio apenas llegó a los 10,7 puntos, siendo la marca más baja en la historia del ciclo emitido por Telefe. Frente a dicho escenario, las alarmas del canal de las tres pelotitas se encendieron.

Donato De Santis, Damián Betular, Germán Martitegui y Santiago del Moro en MasterChef Celebrity 3.

El Trece le compite a Telefe con La 1-5/18 y complica a MasterChef Celebrity 3 en el rating

Como si fuera poco, La 1-5/18 mantiene sus niveles de audiencia y complica a MasterChef 3. Anoche consiguió 9 puntos de promedio en el rating, marca aceptable para el canal de Grupo Clarín.

El duro encontronazo entre José Luis Gioia y Germán Martitegui

Ofuscado por la falta de ingredientes clave para su papillot, José Luis Gioia optó por no preocuparse por la receta y cuando Germán pasó por su isla se mostró relajado. “Ya hice todo, estoy re tranquilo”, comentó, con ironía. En off, aprovechó para burlarse del chef con un tajante: “Ya viene él y empieza… Tengo miedo que un día sonría y le pase algo, un paro cardíaco o alguna cosa de esas”.

Asimismo, Martitegui le pidió que le mostrara su comida, José Luis aclaró “que estaba en el horno”, por lo que jurado se acercó a ver la preparación y furioso apuntó: “El horno está frío, esto no se va a cocinar nunca en tu vida. No se va a hacer. No sirve, al plan B. Afuera, chau”.

La reacción de Martitegui desencadenó la furia de José Luis: “Me vuelve loco, que el horno no tiene temperatura, que está apagado, que hacelo con una plancha, que la vaya a buscar. Nunca lo hice en una plancha”. La discusión cerró con Gioia visiblemente molesto con las indicaciones de Germán a pesar de que, al final, su preparación fue elogiada por el jurado, no así su actitud.