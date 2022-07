Preocupación en El Nueve por un grave problema de salud de una conductora: "Terrible"

La conductora no pudo asistir a su programa por sus afecciones de salud y debió ser reemplazada por uno de sus panelistas en el ciclo de El Nueve.

Una histórica conductora de El Nueve vive una fuerte complicación de salud y uno de sus colegas informó al público al respecto. Se trata de la periodista Susana Roccasalvo, a quien el panelista Daniel Gómez Rinaldi le envió palabras de amor y le deseó una pronta recuperación.

"Este domingo le mandamos un beso gigante a Susana Roccasalvo, hoy es el día del locutor ¡Feliz día Rocca! Pero, para festejarlo ¿Qué le pasó? ¡Se quedó sin voz! Así que le mandamos un beso grande, fuerza y que se reponga. No está porque tiene un cuadro de bronquitis terrible”, enunció Gómez Rinaldi desde la conducción de Implacables, ciclo que Roccasalvo lleva adelante desde hace años en las tardes de los sábados y domingos de El Nueve.

El periodista reemplazó a la miembro de APTRA durante el pasado fin de semana debido al problema de salud que Roccasalvo. La periodista hace algunos meses le agradeció a su colega y amigo por un gesto solidario que tuvo: "Yo le quiero dar las gracias a Rinaldi. Ustedes se preguntarán por qué Daniel lee el PNT, y lo qué pasa es que estoy con un problemita, desde febrero, en la vista. No puedo mirar a distancia y también me hacen mal las luces, entonces he grabado. Pero algunos anunciantes quieren que se lean en vivo, entonces lo hace Rinaldi, porque yo no puedo estar leyendo con las luces tan cerca".

La furia de Susana Roccasalvo contra dos famosos actores

"Voy a decir, porque lo justo es justo. Este es un programa que está en pos del espectáculo, en cine, teatro, televisión, donde sea. Pero a veces, la mala onda de los actores, y lo voy a decir para respetar a mi cronista, poco menos que con tirabuzón para sacarles las palabras", comenzó su descargo la conductora de Implacables en alusión a su fastidio con los actores Gonzalo Valenzuela y Carolina Peleritti, quienes protagonizan la obra de teatro Closer junto con Sofía Gala Castiglione y Juan Gil Navarro. Y agregó: "¡Una mala onda! Y los voy a poner porque estoy en pos de la industria…pero, muchachos, ustedes viven de las promociones".

"¡Porque si nadie promociona la obra de teatro de ustedes, ni Carolina Peleritti, ni Gonzalo Valenzuela, agradezcan que por lo menos existen para el periodismo! Y no voy a hablar de Sofía Gala que está en esta obra, pero no estuvo ese día", concluyó, muy molesta.