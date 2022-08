Preocupa la salud de Nicolás Cabré: tuvo que se internado y operado

El actor tuvo que ser intervenido debido a un problema de salud y se conocieron los detalles sobre la operación.

La salud de Nicolás Cabré generó gran preocupación luego de conocerse que tuvo que someterse a una intervención quirúrgica. Desde hace muchos años que el actor decide mantener un perfil bajo sobre su vida personal, pero esta vez los detalles sobre la operación trascendieron con rapidez.

Según dio a conocer Luis Ventura en A la Tarde, ciclo que conduce Karina Mazzocco por América TV, la intervención de Cabré se debió a una lesión física que sufrió a causa del runnig, deporte que practica desde hace varios años. Aunque si bien no se conocen varios detalles sobre el tema, el mismo actor ya había vaticinado la situación en un posteo en Instagram en donde decía que sus rodillas "le pedían un descanso".

"Fue internado a propósito de una lesión que tiene en una de sus rodillas. El tema es una rotura de meniscos, razón por la cual, se lo internó y se lo operó", informó Ventura sobre el estado de salud de Nicolás Cabré y dio a entender que todo había salido de maravilla y ahora solo quedaba enfrentar la recuperación.

Por otro lado, hace algunos días atrás, Nicolás Cabré utilizó su nueva cuenta de Instagram para contar el momento de salud que atraviesa y agradeció por toda la contención. "Hoy paso a contarles que después de varios intentos, decidí que lo mejor es no correr la media maratón de Bs.As. La rodilla no estaría ayudando y pide descanso", comenzó por explicar. Luego aseguró: "Lo más probable es que me lastime peor y haga que duela más. Esa es la realidad. Lo mejor a veces, es saber parar… (por mas bronca que de)".

Benjamín Vicuña se hartó y habló de los rumores de mala onda con Cabré: "Soy raro"

Benjamín Vicuña se pronunció sobre su relación con Nicolás Cabré tras los rumores de enemistad entre los padres de los hijos de Eugenia "La China" Suárez. El actor rompió el silencio y llevó claridad a este señalamiento hecho por la prensa en varias ocasiones.

"Con Nico nos conocemos de antiguas administraciones. Y no me lo he cruzado en el teatro. Se dijo que pasaron cosas en los pasillos, en los no pasillos", soltó el artista chileno en diálogo con LAM. Y agregó: "Nunca he trabajado con él, pero hay una relación de respeto… Esa cosa mentirosa de creer que, porque uno se conoce del medio, te ves y es 'ey, ¿qué hacés, hermano?'. O yo soy raro".

Yanina Latorre fue quien informó sobre la mala relación que habría entre Vicuña y Cabré: "El encuentro de Cabré con Benjamín Vicuña es ríspido. Cabré y Vicuña, para sorpresa de los que los ven en el teatro, se saludan medio seco. No es que hay mala onda, pero es secote. Distante. Tienen hijos que son hermanos. Vicuña ya se separó de 'la China'. Pero su saludo es cortante. Yo no pensé que había mala onda, porque a Cabré no le importa 'la China'".

Nicolás Cabré es padre de la hija mayor de "La China" Suárez, Rufina, mientras que Benjamín Vicuña es el padre de Magnolia y Amancio, los retoños más pequeños de la actriz de filmes como Los Padecientes y Abzurdah.