Preocupa la salud de Karina La Princesita: "Un momento difícil"

Luego de los rumores que surgieron sobre su presente, Karina la Princesita rompió el silencio y se sinceró frente a sus fanáticos.

El nombre de Karina "La Princesita" se colocó en el foco de atención luego de que trascendiera la noticia de que estaba separada de Nicolás Furman. Tras unos meses de noviazgo en donde los músicos mostraban que su vínculo era muy bueno, surgieron rumores de que la cantante había descubierto una infidelidad y por eso había terminado la relación. Al cabo de unos días, unos llamativos mensajes y supuestos diálogos con los amigos de Karina alertaron sobre su salud luego de este suceso.

Unos días después de que saliera a la luz la noticia de su separación, Karina "La Princesita" alarmó a sus seguidores con un llamativo posteo en sus redes sociales, en el cual aseguró que "no la estaba pasando para nada bien". "Yo siento que muchas cosas que viví son injustas y, por ende, a veces me cuesta mucho sentirme bien", relató la intérprete de Con la Misma Moneda y comentó que su hija y la música "le habían salvado la vida".

Luego de estas sentidas palabras, en Mañanísima, el programa que Carmen Barbieri conduce por Ciudad, informaron que el círculo cercano a la cantante estaría "muy preocupado porque le ven demasiado triste". "Allegados a ella cuentan que no está pasando un buen momento y que está muy triste, extremadamente triste", contaron desde el panel del programa.

Pese a divulgar esta información que les llegó, desde el programa de Carmen Barbieri no supieron especificar el motivo de la tristeza de Karina, por lo que dejaron varias puertas abiertas con respecto al tema, lo que no le gustó en los absoluto a la artista involucrada. "Lo que no sabemos es si es por esta separación o hay algo más que ella está atravesando que la tiene tan deprimida", sentenciaron al aire del programa.

Karina La Princesita rompió el silencio: qué dijo sobre su estado anímico

Luego de que se instalaran los rumores de que Karina "La Princesita" estaría atravesando un problema de depresión, la cantante decidió hablar sobre el tema para evitar que se inventaran historias en base al complicado momento que atraviesa a nivel personal.

"Estoy pasando un momento muy difícil por cosas que arrastro muy tristes desde hace tiempo. Las cuales pensé que no, pero en realidad si me habían afectado mucho", comenzó por decir Karina en su cuenta de Twitter. "Nada tiene que ver con infidelidad ni con un tema de pareja. Respeten un poco antes de inventar historias", sentenció la artista.

De esta forma, "La Princesita" dejó en claro que su estado emocional no se relaciona en lo absoluto con su vida amorosa. Además, la cantante decidió hacer caso omiso a las supuestas palabras de su círculo cercano, por lo que parece que en este momento su única prioridad es enfocarse en su bienestar progresivo.