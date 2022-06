Por qué se separaron Alex Caniggia y Melody Luz: "No invitó"

Filtraron que Alex Caniggia y Melody Luz se encuentran separados tras participar de El Hotel de los Famosos. El mal momento que atraviesan.

Alex Caniggia y Melody Luz se encuentran en una situación muy particular. De acuerdo a lo que trascendió en las últimas horas, y tras la participación que ambos tuvieron en El Hotel de los Famosos, se separaron por un curioso motivo.

Según precisó La Pavada de Diario Crónica, Alex tuvo que "viajar a España e Italia", tal y como suele hacerlo de manera cotidiana. De todas formas, tomó una sorpresiva decisión que le puso suspenso al futuro de la relación. "No invitó a Melody", precisaron.

¿Por qué Alex y Melody se separaron? "Lo hizo porque está buscando sponsors para ropa, calzados y productos de perfumería, con su sello. La pregunta está en saber si Alex pondrá los euros y la llevará a Melody. O no", remarcaron en el mencionado medio, donde plantaron la duda acerca del futuro de la pareja.

Hasta el momento, y para darle un poco más de formalidad a la relación, Alex había presentado a Melody Luz a su familia, más precisamente a su madre Mariana Nannis; y su hermana Charlotte Caniggia. ¿Qué será de los dos?

Alex Caniggia y Melody Luz se pusieron en pareja en El Hotel de los Famosos.

La carta de amor de Alex Caniggia a Melody Luz en El Hotel de los Famosos

En la edición del pasado viernes 17 de junio, y con motivo del cumpleaños de Melody, Imanol Rodríguez le preguntó a Alex Caniggia si no le iba a regalar nada. "Es que no tengo nada para regalarle, yo soy de regalos buenos", dijo el influencer.

Por ende, el "Emperador" agarró lapicera y papel para comenzar a redactar. "Lo que más quiero es que éste sea el primer cumpleaños de muchos que festejemos juntos. Feliz cumpleaños, amore mío. Te amo", expresó en la carta.

Una vez finalizada, fue hacia la habitación donde se encontraba su pareja y le entregó el regalo, hecho que la sorprendió. "¿En serio me decís?", preguntó Melody, quien le pidió que se quedara para leerla bajo su presencia.

"Hoy me voy a esforzar y voy a escribir mi primera carta", indicó Alex en diálogo con las cámaras de El Hotel de los Famosos. A la bailarina se le cayeron las lágrimas y se mostró emocionada frente a la presencia de Imanol Rodríguez y Emily Lucius.

"Finalmente Dimitri [por Alex] me da un regalito, me da una cartita escrita a mano que no hay nada más lindo en este momento para recibir", expresó conmovida. Se dieron un abrazo, un beso y celebraron el cumpleaños de Melody.