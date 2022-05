Por qué peligra el futuro de Andy Kusnetzoff y PH Podemos Hablar en Telefe

Andy Kusnetzoff atraviesa un mal momento en PH Podemos Hablar, programa de gran reconocimiento en Telefe. Qué es lo que pasa con el conductor.

Andy Kusnetzoff atraviesa un mal momento en PH Podemos Hablar. De acuerdo a lo que se filtró en las últimas horas, el reconocido conductor se encuentra en una mala situación junto al programa de Telefe y su futuro en el canal peligra de cara a lo que viene.

Desde su regreso a la TV en 2022, los números de Andy no fueron los esperados por parte de la producción del canal de las tres pelotitas. De hecho, El Trece le ganó en varias oportunidades transmitiendo una película. Y como si fuera poco, según indicó "La Pavada" del Diario Crónica, surgió una situación que pone en problemas al presentador de PH.

Por un lado, indicaron que el productor "El Ruso" Slominsky "está realizando un gran trabajo para armar las emisiones del ciclo con invitados poderosos". Y agregaron un dato sorpresivo en el que señalaron que el conductor no tiene un gran ida y vuelta con los famosos: "Le cuesta bastante, más los que ya fueron y los (invitados) que no quieren ir porque Andy Kusnetzoff no tiene el mismo trato".

Hasta el momento, desde las autoridades de Telefe no se expresaron de manera oficial sobre Andy Kusnetzoff. Sin embargo, su futuro está en duda por diversos motivos: los próximos resultados del rating del programa, el desempeño del conductor y la relación que lleve con los invitados de PH Podemos Hablar.

Andy Kusnetzoff conduce PH Podemos Hablar hace cuatro temporadas.

Cómo le fue a Andy Kusnetzoff en el rating del sábado 21 de mayo

Durante la noche del pasado sábado 21 de mayo, Kusnetzoff recibió la visita de invitados como Vicky Xipolitakis, Roberto García Moritán, Gastón "La Gata" Fernández, "La Joaqui" y Diego Brancatelli. En dicho marco, el conductor logró 9.4 puntos de rating frente a El Trece, que alcanzó los 6.4 con Cine 13, donde pusieron una película para hacerle competencia.

Andy Kusnetzoff apuró a dos invitados de PH Podemos Hablar en Telefe

Hace tan sólo una semana, Andy Kusnetzoff protagonizó un tenso cruce con dos invitados de PH Podemos Hablar. Todo sucedió luego de que Sergio "Maravilla" Martínez intentara contar una anécdota personal antes de ser reconocido en el boxeo: "Yo era patovica en una discoteca. Era campeón mundial de la IBO (Organización Internacional de Boxeo). Si bien acá en Argentina no está reconocido, en el resto del mundo sí. Y yo estaba trabajando...", indicó el boxeador. Sin embargo, y antes de continuar con su relato, lanzó un picante comentario sobre Andrea Rincón y Juanse, quienes no paraban de hablar entre ellos: "Los chicos del fondo están inquietos, profe... discúlpeme. Están inquietos...".

Frente a dicha situación, Andy Kusnetzoff se mostró muy enojado y frenó en seco a la actriz y al cantante, a quienes les lanzó una advertencia. "Gutiérrez y Rincón, ¿qué es esto? Los voy a separar. Una más y los cambio... buah". Finalmente, Mónica concluyó: "Qué programita que tenés, Andy".