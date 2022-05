Por qué Alex Caniggia le dice "Carla" a Melody Luz: el insólito motivo

Revelan la escandalosa razón por la que Alex Caniggia le dice "Carla" a Melody Luz en El Hotel de los Famosos. Matilda Blanco decidió filtrarlo en El Trece.

El Hotel de los Famosos sigue dando que hablar en la TV argentina. No sólo por la competencia que hay entre los participantes sino también por los escándalos que protagonizan los mismos. En las últimas horas, se filtró el polémico motivo por el que Alexander Caniggia, uno de los más rebeldes del reality, le dice "Carla" a Melody Luz.

A través del programa El Debate de los Famosos, por El Trece, Rodrigo Lussich, Adrián Pallares y el resto de los panelistas del programa repasaron el romance entre Alex y Melody dentro del hotel. Y Matilda Blanco, que formó parte del ciclo televisivo, explicó el particular motivo por el que el influencer le puso un apodo a la bailarina. "Matilda, ayudanos con algo que se pregunta mucho la gente, que en su momento capaz que se comentó pero pasó. El ‘Carla’ o ‘Carlita’. ¿Por qué es ‘Carla’ Melody?", consultó uno de los conductores.

La asesora de imagen dio un ejemplo para poder entender el significado del apodo: "¿Viste cuando vos decís ‘¿Estás listo?’ y te responden ‘Sí, Listorti’? Usas el apellido de un famoso para decir las cosas". Y sostuvo que el mismo tiene una connotación sexual: "Bueno, acá es lo mismo con ‘Carla Pete-r-son’". Por su parte, Lussich bromeó al respecto: "'¿Estás listo para el Peterson?’, ‘Sí, Carlita’".

Melody Luz y Alexander Caniggia, en El Hotel de los Famosos.

Por su parte, José María Muscari se mostró sorprendido por la actitud de Melody a la hora de estar con un hombre tan machista como Alex Caniggia. "No termino de entender que Melody, que es súper deconstruida, súper feminista, se ponga en un vínculo con alguien que la apoda de esa manera", sostuvo.

Fuerte descargo de Alex Caniggia contra la producción de El Trece en El Hotel de los Famosos

Hace unos días, Alex Caniggia vivió un momento de suma tensión en El Hotel de los Famosos y descargó su furia frente a las cámaras. Frente a un cambio de reglas que hubo en el reality show, el mediático no ocultó su indignación y aseguró que "estaba muy enojado".

El pasado jueves 5 de mayo, el equipo de los huéspedes se enfrentó al desafío que podía perjudicarlos o beneficiarlos: el ganador podría pasar una noche en la suite, pero el que perdiera estaría nominado al laberinto y podría quedar sentenciado a la gala de eliminación. Pese a la confianza en si mismo que tenía Alex Caniggia, su desempeño no lo favoreció y quedó muy perjudicado.

Indignado por las reglas impuestas por la producción, Alex hizo un fuerte descargo frente a las cámaras. "Estoy enojado, tengo bronca. No me gusta perder", reveló el infleuncer. "Odio perder, ahora voy a estar todo el día con mala cara. El enojo es conmigo mismo, porque yo no puedo perder en nada", concluyó Caniggia quien participará por primera vez en la instancia anterior a la eliminación.