La actriz Virginia Lago defendió a Juan Darthés.

Juan Darthés volvió al centro de las polémicas tras ser contactado por el programa de televisión brasileño Domingo Espectacular (Récord TV) para conseguir sus primeras declaraciones públicas después de dos años y medio, cuando dejó Argentina por la grave denuncia por violación de la actriz Thelma Fardin. Frente a las palabras del actor de Patito Feo, la actriz y presentadora de telenovelas Virginia Lago se mostró contundente, brindándole su apoyo: “Yo le creo, no me parece que haya hecho semejante cosa”.

“Sólo quiero decir que, finalmente, me voy a poder defender. Desde el comienzo estoy a disposición de la Justicia brasileña. A pesar de que quería ir a Nicaragua, los abogados no lo permitieron, y por suerte los escuché, porque no me ofrecían garantía de seguir con vida. No hice nada de lo que me acusan, soy inocente. Fue mucho, mucho tiempo de injusticia, viendo sufrir a mi familia. En verdad es algo que no se lo deseo a nadie. Gracias a Dios, hoy estamos más fuertes y unidos que nunca”, le señaló Darthés al periodista Roberto Cabrini, el pasado 10 de mayo.

Sus declaraciones generaron un fuerte repudio en Argentina y la actriz Thelma Fardin decidió emitir un comunicado que compartió en sus redes sociales. “El Ministerio Público Federal de Brasil, luego de una investigación, promovió una denuncia en ese país que fue admitida, un juez fijó fecha de audiencia para recibir la prueba y resolver sobre los hechos del caso. Luego de tres años intentando por todos los medios conseguir justicia en sede judicial, a esta instancia se llegó gracias a la cooperación internacional entre los Ministerios Públicos fiscales de Nicaragua, Argentina y Brasil, que escucharon mi palabra, produjeron prueba, y consideraron que existía mérito suficiente para acusar a este hombre por violación agravada”, expresaba el escrito.

Sumándose a la polémica, la actriz Virginia Lago -compañera de Juan Darthés en numerosas telenovelas- se mostró contundente en una entrevista con Mitre Live: “Yo lo quiero mucho. Hemos trabajado juntos y en las novelas son muchos horas las que uno está grabando, me gusta conversar, de pronto estás doce horas y siempre fue muy respetuoso, estudioso, jamás vi una cosa rara en él. Si lo encuentro acá le diría: ´Te quiero mucho´. Me duele lo que pasa. Se dicen cosas muy feas y no sé a quién creer. Todo lo que está sucediendo sobre la violencia de género, hay gente enferma y no sé como es”.

Además de manifestar su apoyo a Darthés con un firme "Sí, yo le creo", Virginia Lago se distanció del colectivo Actrices Argentinas con una picante sentencia: “No sé si amigas, la amistad es algo muy grande, son compañeras de trabajos, para mí la amistad es algo sagrado. Me parece que también tienen que juntarse y no estar enfrentadas”.