Polémico descargo de Sol Pérez sobre el caso Gianola: "No hay que revictimizar"

La modelo fue tajante en su opinión, tras un comentario de un periodista al aire, en el ciclo donde se desempeña como panelista.

Sol Pérez se expresó sobre las denuncias a Fabián Gianola por abuso sexual y violación y lanzó una tajante opinión que dejó mudos a todos los presentes en el estudio de televisión. La modelo y celebridad de redes hizo hincapié en no revictimizar a las víctimas y escucharlas en el momento en que pueden hablar.

"Lo que no se entienden es por qué habla ahora, si después del hecho que denuncia siguieron trabajando juntos varias veces", expresó el periodista Pablo Montagna, en Nosotros a la Mañana, después d ehaber hablado con el entorno mácercano de Gianola, lo que hizo enojar a Pérez y, acto seguido, ofreció un discurso a favor de las denunciantes del actor.

"Pero lo que importa no es cuándo lo hace, sino que lo hace. Cada uno tiene sus tiempos y procesa las situaciones como y cuando puede. No digo que hay que culpar a alguien, porque eso le corresponde a la justicia, pero de lo que estoy segura es que no hay que revictimizar a quienes pudieron haber sido víctimas, y preguntándose eso es lo que se está haciendo", lanzó la modelo. Y cerró: "La condena social es lo peor de todo, lo que más duele. Por eso hay que mantener la imparcialidad y la tranquilidad cuando se opina desde afuera".

La denuncia pública del hermano de Viviana Aguirre

La locutora Viviana Aguirre denunció a Fabián Gianola por abuso sexual y, en medio del revuelo mediático, el hermano y sobrina de la comunicadora salieron a hablar de su familiar: "Me acusó de haber violado a mi hija. Esto pasó de repente, de una semana para la otra. Armó una historia donde mi hija mayor, que tenia 16 años dijera que había sido violada", lanzó su hermano.

"Y en diez días hizo una historia como para que mi hija haga relate, haga una denuncia, como que la había violado. Armó eso para arruinarme la vida, para poder llevarse a mis hijas de mi hogar. La más chica de 13 años, Florencia, no quiso, porque no pensaron que la tía, madrina de mi hija, iba a hacer eso, acusarme de violar a mi hija Sofía", siguió el joven, sobre las actitudes que Aguirre habría tenido, y agregó: "Gracias a esto que pasó me dieron fuerzas para desenmascarar la persona que es. Es dañina, mala, maldita, no tiene corazón, me lo hizo a mí que soy el hermano".