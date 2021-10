Polémica con Beto Casella: una figura denunció a Bendita por racismo

Uno de los programas más populares de El Nueve fue gravemente acusado. Quién emitió la denuncia y cuáles son los motivos por los que Bendita y Beto Casella están bajo la lupa.

En las últimas horas, una importante figura del espectáculo argentino denunció a Bendita, el programa conducido por Beto Casella, por racismo. Fue a través de las redes sociales, en donde sus comentarios quedaron retratados mediante tuits que luego se hicieron virales. "Estoy cansada", manifestó. Pero, ¿de quién se trata?

Fue Anamá Ferreira la encargada de lanzar este furioso descargo y acusación contra el exitoso envío que se transmite en el prime time de El Nueve. Todo se dio a raíz de los comentarios de un usuario de Twitter que alertó a la brasileña por una escena que observó en uno de los informes. "¿Me parece o los editores de Bendita volvieron a tildar de 'mona' a Anamá Ferreira?", lanzó.

Por su parte, Ferreira contestó: "¿Cuál informe de Bendita? ¿Qué pasó? No estaba mirando". Tras observar y deducir que la trataron de "mona" en un informe sobre Luciano Castro y su nuevo romance con Flor Vigna, la protagonista se manifestó tajante y expuso las siguientes palabras: "Les debe parecer divertido... Así es el racismo enquistado en la sociedad... Ahora están como locos, ya no quiero pelear más estoy cansada".

Beto Casella explotó tras otra renuncia en Bendita: "El poder del dinero"

El programa de Beto Casella, Bendita, continúa manteniéndose en el prime time televisivo y lleva 16 temporadas en el aire. Como consecuencia de ello, muchos fueron los panelistas que pasaron por este envío, varios de ellos yéndose a otros programas tras mostrarse en la "vidriera" de El Nueve.

Ante una nueva renuncia, Beto Casella no pudo ocultar su malestar y se manifestó en vivo, sin filtros. Tras confirmarse la salida de Juariu, quien se marcha de Bendita para desembarcar en la tercera temporada de MasterChef Celebrity, el conductor exclamó: "Hoy vamos a despedir a Juariu. Te pido que no llores. Otra vez somos semillero de talentos. Nosotros somos un equipo chico y después vienen y se los llevan por el poder del dinero".

Luego de las palabras de Beto Casella, que fueron tomadas con humor por parte de la saliente Juariu y los presentes en el estudio, la panelista expresó: "Yo los veía desde siempre, así que muchísimas gracias. Cuando llegué a Bendita me di cuenta por qué era ese gran éxito que se ve desde afuera. Comencé a conocer a la gente que trabaja, a los que están detrás de cámaras, a todos los productores, los camarógrafos. Siempre que llegás es una alegría. Me apoyan y me tuvieron muchísima paciencia".