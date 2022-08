Piñón Fijo habló por primera vez de la polémica con su hija: "Va a ser un lío"

El famoso animador infantil reveló detalles del enfrentamiento legal que protagoniza con su hija, Sol, quien no le permite ver a sus nietos.

El escándalo familiar de Piñón Fijo continúa, y cada vez son más los detalles que salen a la luz. Precisamente, esta vez fue el animador infantil quien rompió el silencio y se refirió al enfrentamiento legal y mediático que mantiene con su hija Sol, a quien denunció públicamente por no permitirle ver a sus nietos.

Luego del llamativo posteo que realizó el payaso cordobés (en el que alegó que su hija, madre de su nieta Luna, no le permitía ver a la niña), el nombre del conductor empezó a circular mediáticamente. Según trascendió, luego de divorciarse de su esposa, Piñón perdió el vínculo con sus hijos y, por lo tanto, con su nieta. En este marco, y en medio de las especulaciones, Fijo rompió el silencio con Socios del Espectáculo.

"Quiero saber si es verdad que vas a ir por la parte legal para poder ver a tus nietos", fue la pregunta que le envió Karina Iávicoli, panelista del ciclo de El Trece, al payaso. Rápidamente, el animador infantil contestó y aclaró la situación: "Sí, yo solo hice un posteo y no agregué más nada. Todo lo demás son conjeturas de la prensa". En ese sentido, Piñón Fijo aseguró que no iba a dar más detalles del escándalo y que prefería que todo se solucione por los medios que corresponden. "Prefiero no agregar nada porque considero que va a ser un lío".

El calvario familiar que atraviesa Piñón Fijo: "Nos volveremos a ver"

Piñón Fijo atraviesa un muy difícil momento familiar, según reveló Pablo Layús en Intrusos luego de que un posteo del querido payaso en redes sociales encendiera las alarmas. "Nos volveremos a ver", deseó fervientemente el conductor cordobés en sus historias de Instagram.

Desde hace ya unas cuantas generaciones, Piñón Fijo es un referente para los más chicos. Gracias a divertidas canciones, obras de teatro e inclusive la televisión, el payaso logró posicionarse como el entretenedor para niños más reconocido del país en los últimos años. Pero así como consiguió que lo quisieran miles de chicos, el cordobés atraviesa un duro presente familiar.

Fue el propio Piñón Fijo el que encendió las alarmas con una publicación en sus redes sociales en la que se veía a una niña pequeña con el siguiente texto: "Mi loquita hermosa! Nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Te amo y te extraño!". Además, agregó los hashtag #derechonietos y #derechoabuelos.

Luego de este inesperado posteo, Pablo Layús contó en Intrusos qué significaba la historia del querido payaso. Es que el periodista es coterráneo de Piñón Fijo y pudo charlar con él. "Fabián no la está pasando bien. Él se separó de su mujer y, a partir de ahí, perdió toda relación con sus hijos, Jere y Sol. Y, desde que pasó todo esto, Sol, la mamá de Luna, no lo quiere ver", comenzó revelando Layús.

En ese sentido, agregó: "Sol fue mamá hace poco. Nació León y Piñón aún no lo conoce". Para cerrar, el periodista explicó que el artista no quiere hacer declaraciones sobre este conflicto, aunque sea por el momento. "Me dijo que prefiere no hablar, pero sé que está muy mal y la última opción que le queda es ir por la vía judicial para poder ver a sus nietos", concluyó.