Piden la renuncia de Adrián Suar en El Trece por complicar a Darío Barassi: "Arruinó todo"

Adrián Suar está pasando por un pésimo momento en El Trece. El productor hizo una maniobra que complicó a Darío Barassi y crecen los pedidos de renuncia. Cuál fue el descargo del conductor tras el cambio que sufrió.

Adrián Suar atraviesa una situación sumamente difícil al frente de El Trece. El productor trató de implementar varias estrategias para hacerle competencia a Telefe en el rating, que hace rato viene liderando casi todos los programas que emite. Y en los cambios que hizo, Darío Barassi fue sumamente perjudicado, por lo que en las últimas horas crecen los pedidos de renuncia para el hombre que lleva adelante Pol-Ka.

La maniobra de Suar salió mal. O al menos así lo reflejan los números que consiguió durante el pasado lunes 13 de septiembre. "El Loco" corrió del horario a Barassi y su exitoso ciclo "100 argentinos dicen" para poner en su lugar a Soy Rada con el nuevo programa "Match Game", desde las 14.30 horas.

De acuerdo a los datos arrojados por las medidoras de rating, Barassi obtuvo 7.5 puntos, mucho menos de lo que solía hacer en la franja horaria anterior; mientras que su competidor "Pasapalabra" -con la conducción de Iván de Pineda por Telefe- le ganó con 8.8. Esto mismo despertó descontento en diversos usuarios de las redes sociales y, en consecuencia, generó preocupación entre los miembros de la producción de El Trece.

Adrián Suar, productor de El Trece, está en serios inconvenientes.

El descargo de Darío Barassi en El Trece tras el cambio de horario con "100 argentinos dicen"

En su primer programa al frente de "100 argentinos dicen" en el nuevo horario, Darío Barassi se refirió al cambio que sufrió por decisión de Adrián Suar y El Trece y lanzó una crítica a Soy Rada: "¡Primer programa a las 18.30 horas!" "¿Cómo está el número? ¿Cómo le fue a Rada? Hijo de... lo odio, lo odio".

Luego, y con algunas bromas, el famoso conductor le pidió a los televidentes que lo acompañen en el nuevo horario: "¿Cómo están, familia? Gracias por acompañarnos en este nuevo horario. Y si no lo están haciendo, háganlo mañana, ¿okay? No me hagan calentar".

"Yo puedo saber en qué horarios y en qué casas me ven. ¿Puedo ir puerta por puerta a negociar esto? A vos te hablo, que solías ver el programa a las 14.30 horas. Y ahora decís 'la verdad que este horario, no, yo veo otra cosa...'. Volvé, yo acá voy a estar, por siempre...", agregó Barassi, quien finalizó su reclamo con una especie de actuación.

Darío Barassi cambió de horario y Soy Rada inició "Match Game" a las 14.30 horas.

Las reacciones de las redes sociales y los pedidos de renuncia para Adrián Suar tras perjudicar a Darío Barassi en El Trece

Darío Barassi y su lucha en el rating

En un reportaje con La Nación, Darío Barassi se refirió a las mediciones de audiencia que marca su programa y cómo se toma la competencia con Cortá por Lozano, el ciclo de Telefe que sale en su misma franja horaria. “La competencia es conmigo mismo, eso es lo que me calienta. Si el rating viene mejor que el día anterior, estoy chocho, pero no tengo la mirada puesta en si le gano o no a Vero Lozano. Obviamente, no soy boludo y me entero que eso está pasando. Claro que me alegra, pero no por ganarle a otro, sino por ser el programa más visto en determinado momento del día”, explicó el conductor.