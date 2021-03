Pichu Straneo reveló el curioso origen de su apodo: "Mis viejos están mirando"

Los televidentes y sus colegas lo conocen por este sobrenombre.

En diálogo con Los Mammones, programa conducido por Jey Mammón en América TV, el humorista "Pichu" Straneo reveló el desopilante origen de su apodo. Los televidentes y sus colegas lo conocen por este sobrenombre, ¿pero cuál es el motivo por el que fue bautizado de esta forma?

Con la gracia que lo caracteriza, Jey Mammón le consultó al uruguayo: “Fernando Straneo Díaz, de Montevideo. ¿Podés contarnos de donde viene el apodo Pichu?”. Lejos de esquivar la pregunta, "Pichu" también siguió en la tónica risueña y respondió: “Bueno, aprovecho porque hay mucha gente de Uruguay mirando. Y mis viejos también están mirando”.

“Mi viejo me dijo que cuando nací era muy peludo. Y mira qué lindo es que, cuando me vio, me dijo ¡parece un pichichu’. Y bueno me quedó ‘pichicho’, ‘pichu’. ¡Quedo así!. Es que era peludo, flaco”, sentenció el humorista, quien dio por terminado el misterio en torno a su sobrenombre. Misma situación ocurrió con "Pachu" Peña quien, también en Los Mammones, explicó cuál fue la razón por la que quedó identificado con dicho apodo.

Pachu Peña contó cuál es el origen de su apodo

Invitado al talk show Los Mammones (América TV) Pachu Peña reveló uno de los misterios más resonantes en torno a su identidad: el origen de su apodo. "Fue por una película francesa", confesó, de manera totalmente inesperada.

"Somos tres hermanos varones, yo soy el más chico. Cuando era bebé, mi vieja había visto una película francesa donde había visto un bebé que, según ella era igual a mí, y se llamaba ‘Pachuli’”. contó el humorista que hizo una dupla histórica en televisión junto a Pablo Granados, ante la pregunta del conductor Jey Mammón.

Además, explicó que 'Pachuli' es el nombre de una fragancia y con el paso de los años el nombre cariñoso con el que lo llamaba su madre se fue acortando hasta quedar en el apodo por el que todo el país lo conoce. Sobre sus primeros pasos en el mundo artístico, el humorista señaló que fue en su Rosario natal, en el programa Programa joven, donde ya estaba Pablo Granados: “Yo lo veía siempre cuando llegaba de trabajar en una repetición. Me gustaba y pensaba en ideas”.