PH Podemos Hablar: quiénes son los invitados del programa de Andy Kusnetzoff

PH Podemos Hablar vuelve a emitirse este sábado por la noche en la pantalla de Telefe. Quiénes son los invitados e invitadas del programa conducido por Andy Kusnetzoff y todo lo que hay que tener en cuenta.

PH: Podemos Hablar se prepara para un nuevo programa en la TV argentina. El exitoso ciclo de entrevistas conducido por Andy Kusnetzoff contará con una nueva edición sumamente especial con invitados de renombre y que se podrá ver en vivo por la pantalla de Telefe, donde buscarán darle pelea a El Trece en el rating.

En esta oportunidad, PH tendrá una lista de famosos del ámbito de la política, el periodismo, el espectáculo y la farándula. Con preguntas sumamente profundas y otras muy picantes, Andy intentará que los invitados e invitadas traten de abrir su corazón y compartir anécdotas, historias y experiencias personales.

Quiénes son los invitados del sábado 9 de julio en PH Podemos Hablar

Juan Alberto Mateyko (actor, locutor y presentador de TV).

(actor, locutor y presentador de TV). Ruggero Pasquarelli (actor).

(actor). Lourdes Sánchez (modelo, bailarina, actriz y conductora de TV).

(modelo, bailarina, actriz y conductora de TV). Martín Tetaz (economista macrista).

(economista macrista). Agustina Kampfer (periodista).

Cuándo y por dónde ver en vivo PH Podemos Hablar, programa de Andy Kusnetzoff

PH Podemos Hablar se puede ver en vivo este sábado 9 de julio, desde las 22.15 horas, a través de la pantalla de Telefe. Por el lado de El Trece, Adrián Suar ordenó apostar por las tradicionales películas de Cine 13, que suelen ser reconocidas y contar con buenos puntos de rating.

Andy Kusnetzoff recibirá a cinco invitados en PH Podemos Hablar.

Marina Calabró hizo una grave denuncia contra Andy Kusnetzoff

"La maldad, la malicia, la cosa ya indescriptible que se maneja en la producción de ‘PH’ no tiene nombre", señaló Marina Calabró, en el programa Lanata Sin Filtro, por Radio Mitre. Y advirtió que tanto Andy como la producción de PH "no van a parar hasta que no haya un desmayado en pleno estudio!".

Completamente molesta por la situación, Marina Calabró precisó: "Pero son tan amorosos en la producción de PH que, mientras ella hablaba de su tripofobia, le pusieron en los paneles led del fondo todos circulitos de distintos tamaños, pegaditos". Y se mostró compungida por lo que vivió "Jujuy" Jiménez, que relató que le tiene miedo al observar o estar cerca de agujeros, de orificios o rectángulos pequeños. "¡Pobrecita! Ella hizo referencia a eso, dijo '¡Esto no era así, me lo hicieron a propósito!'", soltó, indignada.

A modo de conclusión, Marina disparó contra Andy Kusnetzoff con un filoso comentario: "Después dicen que Andy no es malo, que es un chico buenísimo, que no hace chimentos ¡Ni en las épocas más truculentas de Intrusos nos hubiéramos animado a tanto!".