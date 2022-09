PH Podemos Hablar humilló a La noche de Mirtha Legrand en su regreso

Los conductores volvieron a enfrentarse después de dos años. Cómo fue la lucha por el rating del prime time de El Trece y Telefe.

El Trece tenía mucha expectativa con el regreso de Mirtha Legrand a la pantalla y esperaban derrotar a Andy Kusnetzoff de una vez por todas en el prime time del sábado. Sin embargo, la apuesta no salió como esperaban y PH Podemos Hablar ganó toda la franja horaria por un amplio margen.

Si bien la noche del sábado arrancó pareja, con el correr del tiempo la ventaja aumentó considerablemente. En un primer término, PH Podemos Hablar tuvo 8 puntos contra 7.5 de Mirtha. Luego, ambos bajaron a 7.6 y 7, respectivamente, y parecía que iba a mantenerse parejo en toda la noche.

A las 23 horas hubo un quiebre y la diferencia se estiró para no volver a ser la misma. Andy Kusnetzoff alcanzó los dos dígitos con 10.2 y dejó a Mirtha con solo 6.6. El resto de la jornada se mantuvo con una ventaja similar. Sin dudas, no fue el regreso esperado por la diva tras más de dos años lejos de la TV, quien revivió las viejas derrotas que le proporcionaba Telefe antes de su freno por la pandemia.

El brutal sincericidio de Juana Viale antes de volver a El Trece

Juana Viale dio varias entrevistas antes de su regreso a la pantalla de El Trece, donde se hará cargo de la conducción los domingos al mediodía en Almorzando con Juana. En una de las notas, la nieta de Mirtha Legrand hizo una brutal confesión sobre algo que no pudo llevar a cabo en su vida.

Consultada acerca de si lamenta no haber podido cumplir algún deseo en su carrera, la conductora sorprendió y exclamó: "Por ahí me arrepiento de no haber estudiado biología marina. Intenté en pandemia". En diálogo con Ciudad, señaló qué problema se le presentó: "Me anoté en el CBC (de la UBA), pero cuando empezaron los chicos el colegio tenía la clase online en el auto mientras manejaba, los sábados a las 10 de la mañana tenía clase de dibujo y estaba maquillándome para hacer el programa, pero eso lo hubiera hecho".

Fecha, hora y quiénes son los invitados del programa de Juana Viale en El Trece

Este domingo 18 de septiembre, desde las 21:30 horas, Juana Viale conducirá el programa por la pantalla de El Trece. Los invitados para esta emisión son Pampita, Rolando Barbano, El Polaco y Guillermo Coppola.