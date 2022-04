PH: Luciano Castro recordó el día que Maradona le rompió su camioneta

En PH, Luciano Castro reveló detalles desconocidos sobre el altercado que tuvo con Diego Maradona.

Luciano Castro fue uno de los primeros invitados al debut de PH: Podemos Hablar en su temporada 2022. Y en la primera pregunta del punto de encuentro, el actor avanzó al centro para recordar uno de sus días de furia y otro en el que le tocó ser partícipe del enojo de Diego Armando Maradona, quien le rompió su camioneta.

"Estábamos pasando una fiesta y había gente que tiraba petardos en la puerta para que salga Diego. En la casa de Devoto parecía que se venía abajo. Y ya sabemos cómo era Diego, no se iba a quedar en el living. Salió, les dijo un par de cosas y estaba en chancletas parado ahi. Y dice 'esta camioneta de mierda de quién es', ¡pa! 'La voy a romper toda'. Y yo le digo 'gordo, es mía'. Y me dijo: 'Después te la pago'", recordó Luciano Castro, generando risas en el estudio.

Resaltando la reacción de Diego Maradona al saber que la camioneta a la que agredió era de Luciano Castro, quien fue parte de su círculo cercano durante varios años, el actor agregó: "Ese no fue un día de furia mío, fui parte. El gordo no quería perder su postura, entonces con carpa me dijo 'después te la pago'".

Luciano Castro se calentó con Luis Ventura

Luis Ventura sorprendió a todos al contar que Luciano Castro "recibía 10 mil dólares para tomar el té con Amalia Fortabat". El actor no se dejó llevar puesto por la afirmación del periodista de espectáculos y lo llamó "muy molesto" para aclararle la situación.

En el programa A la tarde, por América TV, Ventura lanzó la bomba de una vieja historia de amor entre Luciano Castro, quien en ese tiempo tenía 19 años y era figura en el ciclo Jugate conmigo, y Amalia Fortabat, una de las empresarias más poderosas de los noventa y que falleció en el 2012.

Las repercusiones estallaron por las redes y todos los portales de noticias se hicieron eco del rumor que desparramó Luis Ventura. El actor no quiso esperar y lo llamó al periodista para ponerle fin a la información. “Ayer, después del programa, Luciano Castro se comunicó conmigo. Estaba muy molesto. Tuvimos un comienzo de diálogo ríspido, sin perder las formas ni tampoco la educación", relató el panelista de A la tarde.