Periodista de TN se burló de Sergio Lapegüe tras ser echado de El Trece: "Estás afuera"

Un periodista cargó a Sergio Lapegüe tras haber sido despedido de El Trece. El tenso momento que se vivió en la pantalla de TN.

Sergio Lapegüe afronta una situación sumamente compleja. En las últimas horas, se conoció que el periodista de Grupo Clarín fue despedido de El Trece en uno de los programas que conduce. Si bien seguirá ligado a la empresa, lo cierto es que la noticia generó muchísimo revuelo en la TV argentina, al punto de que uno de sus compañeros de TN se burló de él en plena transmisión.

El momento incómodo tuvo lugar en la mañana de este jueves, cuando en la sección de Roxy Vázquez fue sorprendido por el comentario de un colega. "Es un espacio de reflexión, es un espacio que invita... ¿qué pasa con el amor y Leo Paradizo? ". ¿Qué pasó, Leo? Sigue todo igual, todo mal... Y Leo Paradizo blanqueó la situación: "Es tremendo, está todo mal".

"¿Es verdad lo tuyo, Lape?", indagó otro periodista a Lapegüe. ¿Querés contar algo, Lape?", preguntó luego Roxy. Y el conductor, consciente de que la consulta tenía que ver con su despido de El Trece, Sergio Lapegüe respondió de manera tajante: "Es mentira, me quedo, me quedo, me quedo...". Inmediatamente después, Paradizo volvió a disparar contra su compañero: "Pero dicen que estás más afuera que un timbre...".

Sergio Lapegüe, conductor y periodista de TN y El Trece.

Frente a las risas de todo el estudio, Leo Paradizo reforzó el chiste que hizo sobre la salida de Lapegüe y lo aclaró con un contundente mensaje: "Viste que el timbre está más afuera que adentro...". Finalmente, en TN decidieron ir a un corte y el conductor no emitió ni una sola palabra al respecto.

Cuál es el futuro de Sergio Lapegüe y qué hará tras ser echado de El Trece

Durante la transmisión del programa "Nosotros a la Mañana", Sandra Borghi le consultó: "¿Vas a parar con algo y te vas a dedicar más tiempo a la Lapeband (NdeR: el nombre de su grupo musical) o vas a seguir con todo?". Por su parte, el periodista Sergio Lapegüe comenzó a explayarse sobre su supuesta decisión personal de dejar horas de trabajo para dedicarse a otros aspectos de su vida que tiene relegados.

"La idea es esa. Lo tengo meditado desde hace dos o tres años, lo que pasa que no es fácil tomar la determinación de frenar un poco, ¿viste? Más cuando te gusta. Yo disfruto esto, estoy desde las 4 de la mañana levantado, haciendo un programa largo, son 4 horas hablando y la verdad es que me gusta", manifestó Lapegüe. En tanto, el periodista aclaró que le viene bien tener menos trabajo: "Pero después de meditarlo y charlarlo mucho con mi mujer y mis amigos, uno de mis amigos de la banda, Hernán Palazzo, me dijo antes del Covid: 'Lape, si llegamos a viejos contando plata es porque hicimos mal las cuentas'".

La fulminante crítica de Sergio Lapegüe sobre su futuro con El Trece

En diálogo con Primicias Ya, Sergio Lapegüe se refirió a su futuro laboral: "La radio mía que es La 100 es pura buena onda, por eso vamos primeros, somos el programa más escuchado de radio en FM por las tardes". Y en cuanto a su inesperada noticia, el conductor reveló: “Sí bajaría el nivel de trabajo, ya te lo anticipo, el año que viene voy a trabajar menos, yo ya sé lo que voy a dejar pero no te lo puedo decir a vos todavía”.

“No puedo contarte absolutamente nada. Es una decisión que la estoy tomando en este momento con mi familia, la familia ya lo sabe, las autoridades se van a enterar el mes que viene. Es muy fuerte todo. Los mensajes te llegan a la cabeza”, siguió Lapegüe. Y concluyó: “No sabés lo que es en Iguazú... Tempraneros en un programa que se ve mucho pero también es cierto que me cuesta mucho despertarme tan temprano. Estoy pensando, tranquilos”.