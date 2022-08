Pepe Cibrián se cansó de Flor de la V y la increpó en vivo: "Mala leche"

El actor y director teatral Pepe Cibrián lanzó un atronador descargo contra Intrusos (América TV) luego de tratarlos de "dictadura" por sus comentarios sobre su relación con Nahuel Lodi y el robo de su casa.

Pepe Cibrián dio la cara y encaró a Florencia de la V, luego de comparar a Intrusos (América TV) con la dictadura por el tratamiento mediático que hicieron de su crisis con Nahuel Lodi, su esposo, y el robo de su casa. "¿Qué buscan con dañarme?", sentenció el actor y director teatral.

Desde Córdoba, donde está próximo a estrenar Dorothy, el musical, Cibrián le otorgó un móvil a Intrusos y en un afilado descargo enumeró las cosas que lo indignaron de la cadena de noticias sobre sus escándalos recientes. "He vivido una suerte de caza de brujas, pero de alguna manera yo formo parte de este mundo en el cual, mejor o peor, estamos involucrados. Algunos de los medios hicieron una supuesta denuncia de quienes podrían haber sido, cuando se dijo que me habían robado, y yo quiero aclarar que ellos no forman parte de esto", empezó.

Roxana, quien maneja mi casa y me cuida a mí, no tiene nada que ver con esto. Leonardo Silva, que ha sido durante muchos años mi jardinero y es mi colaborador en las giras, tiene una honestidad y generosidad poco común. Ni hablar de Lautaro Calzona, del que también se hablaron un montón de estupideces. Con lo de Nahuel también se dijeron muchas tonterías. Lo que hizo Nahuel fue una tontería pero a esta altura de mi vida si quisiera mantener a alguien, lo mantengo", sumó, tajante.

El deterioro emocional del director se vio traducido en complicaciones de salud y sobre ello, Cibrián lanzó: "Empecé a tener serios problemas de salud durante mi estadía en Córdoba, donde estoy ensayando Dorothy. Me desmayé en un ensayo, estuve mal del corazón y quisieron internarme".

El picante careo entre Flor de la V y Pepe Cibrián

Las cosas se pusieron calientes cuando la conductora le preguntó a Cibrián qué de toda la información trascendida le molestó más, obteniendo una respuesta que dejó a todo el panel de Intrusos incómodo. "Hay mala leche. Me molestó todo. ¿Qué buscan con dañarme? Esto para ustedes es una nota más, pero para Roxana y Nahuel no lo es", sentenció Pepe. En un intento por excusar al programa, Florencia retrucó con "esto es periodismo puro", que no hizo demasiado en cambiar la postura del célebre mediático.