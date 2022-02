Pepe Cibrián destrozó a una figura de ShowMatch: "Mala leche"

El director de teatro Pepe Cibrián explotó contra una figura de ShowMatch por su actitud "pedante" hacia sus colegas.

Pepe Cibrián fue entrevistado en el programa A la tarde sobre una polémica que está protagonizando actualmente junto con una figura de ShowMatch. Resulta que Cibrián estaba trabajando en un proyecto artístico con esta persona, quien de un día para el otro, decidió abandonarlo por falta de tiempo. A raíz de esto, se empezó a rumorear que tendrían una pésima relación.

Se trata de Esmeralda Mitre, quien recientemente se proclamó como la heredera de La Nación. Ella estaba trabajando en la obra de teatro de Pepe, Princesas, 50 años después, cuando repentinamente decidió bajarse del proyecto. En diálogo con el programa de América TV, el director teatral dio detalles sobre su vínculo con Esmeralda y la destrozó.

“Es una mujer profesional, cumple con su trabajo y la obra se presta a que los personajes podamos jugar en ciertos puntos con un poco de improvisación, pero siempre desde un lugar cordial. No recuerdo malos momentos con Esmeralda”, comenzó diciendo Cibrián. Débora D’Amato lo interrumpió para contarle que la actriz estaba viendo el programa en aquel momento y que había dicho que había recibido “críticas excelentes” por parte de los críticos sobre su actuación, mucho mejores que las de sus compañeros. Este comentario no le cayó nada bien a Pepe, que la describió como "una pedante".

Pepe la frenó en seco y expresó: “Está bien, me parece bárbaro, pero cuando uno es inteligente no dice que es inteligente. Porque decir que los demás no hemos recibido buenas críticas, o mejores o iguales, qué más da a esta altura. Imaginate que he estrenado más de 56 obras acá y en el mundo”.

“Me da exactamente igual la crítica mejor o peor de Esmeralda Mitre, pero no me parece ético lo que está diciendo Esmeralda y ahí sí me da mala leche. Hasta ahí todo iba bien, pero que diga eso de sus compañeros, de Marta González que tiene 77 años y 20 mil más que Esmeralda Mitre de profesión. Es una pedante. Hasta ahí te aguanto, más no”, cerró Cibrián.

¿Por qué Esmeralda Mitre se bajó de la obra de teatro de Pepe Cibrián?

De acuerdo con lo que explicó la actriz a través de su cuenta de Twitter, no le quedó más opción que bajarse de la obra por falta de tiempo con todo lo que surgió en relación a La Nación. “Tomé la decisión de bajarme de la obra de Pepe Cibrián porque tengo mucho trabajo por delante y debía elegir. También debía viajar a Estados Unidos por trabajo, por lo que me tocó heredar y ya debo encarar compromisos. Gracias a Giuliano Bacchi por ser tan buen productor”, publicó.