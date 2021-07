Pepe Cibrián, de trabajar con Tinelli a enfocarse "en el tema de las drogas"

El artista estrenó Infierno Blanco, una obra musical que trata sobre amores y revelaciones entre un periodista, un narcotraficante y un especialista en calentamiento global.

Fue una de las grandes figuras que tuvo Marcelo Tinelli en su productora en los últimos años. Sin embargo, sus modos de trabajar no coincidían con el morbo sugerido por el espectáculo televisivo y decidieron echarlo. Hoy en día, aseguró enfocarse "en el tema de las drogas". Él es Pepe Cibrián, el histórico artista teatral argentino. ¿Cómo incursionará en un mundo tan delicado como lo son las adicciones? Sobre el escenario, llevando adelante su nueva obra Infierno Blanco.

"Con la pandemia volví a escribir y decidí enfocarme en el tema de las drogas, porque gente muy cercana a mí lo estaba sufriendo y yo quería de algún modo ayudarlos a salir adelante. Yo nunca consumí. Y siento que este tema no es una historia al estilo de Walt Disney. Por eso me pareció importante abordar el tema de la droga desde un lugar de crítica y al mismo tiempo de amor", le manifestó Cibrián a La Nación.

Infierno Blanco es una obra musical que trata sobre amores y revelaciones entre un periodista, un narcotraficante y un especialista en calentamiento global. El protagonista así lo explicó: "Es una relación de amor entre dos hombres y otros personajes muy bellos que intentan ayudarlos. A medida que la iba escribiendo me di cuenta que tenía reminiscencias de Drácula (obra llevada adelante por Cibrián en 1991) en su formato y no me pareció mal porque ese musical me marcó y quizá me cueste mucho separarme de él".

Pepe Cibrián le apuntó a la producción de Tinelli tras su salida del Cantando 2020: "Querían sangre"

Pepe Cibrián es una de las grandes estrellas del teatro argentino. Y con sus laureles supo llegar al jurado del Cantando 2020, en donde poco tiempo después fue reemplazado por Oscar Mediavilla. Las razones de su salida nunca estuvieron del todo claras, puesto que en un principio su ausencia sería temporal dado que la persona que cuidaba a su tía Carmen dio positivo de coronavirus. Jamás regresó a su banca, y en las últimas horas se manifestó al respecto.

“Ellos (NdeR: la producción de Tinelli) son encantadores, me trataron fantásticamente bien, pero ellos tienen una forma o esperaban de mi algo que yo no sé hacer. Esperaban una suerte de ser más agresivo, meterme más con la gente. Yo hace 40 años que tomo pruebas y nunca le he dicho a alguien: ‘Vos no servís, no me servís para el espectáculo que voy a hacer’. Entonces, me era muy difícil cambiar a esta edad”, explicó Pepe Cibrián.