Peligra la situación legal de Susana Giménez tras una nueva denuncia: "Pena de prisión"

Susana Giménez enfrenta una grave denuncia por parte del Sindicato de Choferes Particulares que podría llevarla a la prisión.

La situación legal de Susana Giménez peligra cada vez más. Tras las denuncias que la diva recibió por parte de la Administración General de Ingresos Públicos (AFIP) por evasión fiscal, ahora salió a la luz una nueva denuncia por parte del Sindicato de Choferes Particulares, que acusa a la conductora de infringir la ley en relación a la paga que recibe su chofer personal, Marcelo Ahumada, quien además está cerca de jubilarse.

Luis D'Angelo, secretario adjunto del Sindicato de Choferes Particulares, conversó en exclusiva con El Destape y reveló detalles sobre esta situación que complicaría a la conductora. Además, destacó que este tipo de ilegalidad no se resuelve pagando una multa sino que "es punible con pena de prisión".

"En estos días se informó que Susana Giménez ha sido señalada por el AFIP como evasora con respecto al tema de bienes personales. Lo mismo está sucediendo con el tema aportes previsionales y las contribuciones que marca la ley en lo que respecta al empleo, ya que tiene a su chofer personal fuera del convenio colectivo de choferes, teniéndolo en otro convenio porque le paga menor salario", explicó el vocero.

Y enfatizó que al pagarle menor salario, "el chofer también tributa menos con respecto a la Seguridad Social y al tema convencional, en una clara evasión a la Ley Impositiva, que tiene pena de prisión". En este sentido, el secretario señaló que la evasión previsional "ni siquiera tiene multas, sino que es punible de pena de prisión efectiva" y que lo mismo podría pasarle a Giménez, al igual que les ocurrió a otras figuras públicas como Roberto Giordano, quien tuvo pena de prisión efectiva de dos años en suspenso por hacer lo mismo con un trabajador.

"Nosotros lo que hicimos con Susana fue llevar este tema a la Justicia. Lo mismo pasó con Mirtha Legrand con su chofer, ya que ella lo tiene en un convenio de menor salario", continuó el secretario. En cuanto a números, el salario inicial de un chofer particular "son 174 mil pesos, si comienza hoy, y a eso hay que agregarle antigüedad, capacitación en el manejo defensivo, puntualidad, presentismo y todos los ítems que tiene el Convenio Colectivo", destacó el secretario. Además, D'Angelo indicó que "Susana Giménez es una persona que vive de noche" y que "no es lo mismo el salario de la nocturnidad que recibe un chofer, con un 50% adicional, que un salario de día, que es el salario convencional".

Este número no coincide en lo absoluto con la totalidad del salario que el chofer de Giménez recibe, según explicaron desde el sindicato. "Se imaginan que el salario es muy superior al que le está pagando en blanco. Esta es una clara demostración de que esta gente ya es evasora consuetudinaria. No le importa nada, se cree estar por encima de la ley. Esto hace que el Sindicato intervenga en defensa de los trabajadores, como lo marca la Ley 20.740", amplió D'Angelo.

El sindicalista, también detalló: "Existen dos denuncias sobre este asunto, una en el Foro Económico Nacional y otra en el Foro Laboral. Aunque no sé en qué estado puntual está la causa, el Sindicato espera resolver esta situación pronto, especialmente porque Marcelo es una persona grande y está a punto de jubilarse".

"Hay muchas diferencias salariales por las que nosotros hemos denunciado la cuestión, así que no es un tema al azar. No lo hacemos con alguien que no puede pagar, lo hacemos con alguien que si evade es porque tiene la voluntad de evadir. Porque si fuese una empresa que está en dificultades, como sucede con muchas... Pero lo hace desde la soberbia, no desde el no poder", concluyó D'Angelo

Las anteriores denuncias del Sindicato de Choferes Particulares contra Susana Giménez

En 2020, la diva había sido denunciada por esta misma situación pero el Sindicato no obtuvo respuesta alguna. En aquel entonces, su chofer cobraba 25 mil pesos en blanco por su trabajo full time. A pesar de que la insistencia de la organización de choferes, Susana nunca pagó lo que le correspondía.

"No sabemos por qué no le paga y por qué hace caso omiso a los pedidos. Después dice que paga todo. Nosotros no le pedimos otra cosa que cumpla con la ley. Son las clásicas actitudes de esta gente, que dicen que pagan todo pero no lo hacen. Es de un cinismo total", había declarado D'Angelo en diálogo con Radio 10. Dos años después, el Sindicato vuelve a reclamar una respuesta para que Marcelo pueda jubilarse como le corresponde por todos sus años de trabajo.