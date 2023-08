Paula Chaves ventiló la dramática crisis con Pedro Alfonso: "En otro cuarto"

La modelo reveló la fuerte crisis que vivió con su esposo. Paula chaves y Pedro Alfonso son pareja desde 2010.

Paula Chaves habló sin tapujos sobre una de sus crisis con Pedro Alfonso y reveló los extremos a los que han llegado en ese momento. La conductora de Bake Off Argentina contó cómo es la dinámica en su relación de pareja atravesada por cuestiones laborales.

La exparticipante de Bailando por un sueño y el actor se conocieron en 2010 en Showmatch, ciclo donde Alfonso trabajaba com productor. Su romance comenzó con la desaprobación de los periodistas de espectáculo, quienes afirmaban que solo se trataba de una puesta en escena por marketing. A pesar de esa realidad, el tiempo les dio la razón a los tórtolos, quienes cuatro años más tarde se casaron y tuvieron tres hijos juntos.

"Nos conocemos tanto, en lo bueno y lo malo, porque trabajar tanto tiempo juntos… Este año fue intenso porque él es muy exigente. Escribe las obras, es muy director, está todo el tiempo marcando las cosas y yo soy medio caprichosa, no me gusta mucho que me digan lo que tengo que hacer”, comentó Chaves en diálogo con Vero Lozano en Telefe. Paula habló de su trabajo en la obra teatral Un Plan Perfecto y reveló que la confianza que tienen como pareja a veces es un problema a la hora de discutir cuestiones laborales.

Chaves rememoró los momentos de tensión que vivió con el padre de sus hijos que marcaron en una etapa de su relación. "Estuvimos dos semanas sin hablarnos. Solamente nos hablábamos y besábamos arriba del escenario. Él dormía en otro cuarto… Más, fueron tres semanas. Fue una crisis fuerte pero teníamos que seguir haciendo la obra de teatro y darnos en el final un beso", relató la presentadora de TV. Y cerró: "La careteábamos delante de los chicos, excelentes actores los dos, pero se dieron cuenta igual. Nunca preguntaron nada. Él se iba a dormir arriba o a uno de los cuartos de los chicos".

El relato de Pedro Alfonso sobre el nacimiento de su primera hija

"Llegamos a la clínica, iba a ser parto natural y terminó siendo una cesárea. Se la llevaron a Pau, todo había sido medio imprevisto. Me llevaron a un vestuario, me dieron la cofia. Yo estaba esperando y nadie me venía a buscar", comenzó su relato Alfonso en Noche al Dente. Y agregó: "En un momento, dije: 'Voy a ver el celular'. Y cuando miro, veo en Twitter una placa roja que decía: '¡Nació Olivia Alfonso!' Y yo seguía ahí en el vestuario, como diciendo 'nadie me vino a buscar'". Después Alfonso contó que se trataba de una fake news y su primera hija aún no había nacido cuanod llegó a la habitación donde estaba Paula.