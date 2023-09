Pasó en vivo: un hombre le paró el carro a un periodista de América TV y se pudrió todo

Mientras el móvil de Desayuno Americano realizaba una cobertura en el barrio porteño de Constitución, un hombre apareció y le puso los puntos al periodista. El video del momento en pleno vivo.

En América TV ocurrió una situación en pleno vivo mientras realizaban una cobertura en el barrio porteño de Constitución. De manera repentina, apareció un hombre en plano para ponerle los puntos al periodista por la manera en que abordaban el móvil periodístico de Desayuno Americano y se vivió un momento sumamente tenso.

El programa matutino conducido por Pamela David en América TV llevó adelante la cobertura por hechos de inseguridad en Constitución. En medio del móvil, un hombre se hizo presente en cámara y se mostró enojado con el cronista que se encontraba en el lugar mientras escuchaban todo desde el piso.

"A ver, venimos a buscar comida porque no tenemos plata ¡Dejame hablar! ¿Sabés cuántos cartones tenemos que juntar para juntar 100 pesos?", preguntó fastidioso el hombre. "Venimos a buscar comida porque mi familia tiene que comer y vos venís a filmar a los pobres. Andá a filmar a los corruptos, a los que venden falopa", añadió criticando el accionar del canal.

"¿A vos te parece que tengamos que mendigar un plato de comida? Yo puedo estar sin comer dos o tres días, mi familia no. No somos todos iguales", expresó. Sumado a eso siguió juzgando al periodista y el camarógrafo presente en el barrio por la cobertura periodística: "No se confundan, porque vienen a hacer plata con los pobres. Yo vengo a cartonear. Hay gente buena y hay gente mala, no somos todos iguales". "Pero hay que mostrar, una cosa es ser pobre y otra es ser delincuente", se defendió el movilero. Minutos después, el hombre se retiró del lugar y volvieron al piso con Pamela David.

El día que filmaron a un periodista de América TV comprando droga en vivo

En la TV argentina se vivió un momento insólito. Durante la mañana de este miércoles 12 de julio, una reconocida figura de América TV fue filmado comprando droga en vivo y en directo. El hecho ocurrió en pleno programa de Desayuno Americano, conducido por Pamela David, y generó una gran reacción en las redes sociales.

El protagonista del hecho es Fabián Rubino, periodista del canal que presentó una nota en las afueras de una casa, ubicada en Once (barrio de la Ciudad de Buenos Aires), que vende sustancias ilegales. En las imágenes, el notero se animó a ingresar a una especie de "búnker" para comprar droga en vivo.

"Voy a ver si se puede entrar", anticipó Rubino, mirando a la cámara de América TV. Inmediatamente después, el periodista ingresó por una puerta gris y subió unas escaleras que lo condujeron a otra puerta. Del otro lado de la misma, un dealer lo recibió, aunque no apareció. "¿Se puede comprar?", preguntó el reportero. Y luego realizó la compra. Mientras tanto, en el panel del programa manifestaron la preocupación por su colega: "Es muy peligroso". "Yo no puedo creer lo que acaba de pasar", reaccionó Pamela David. "Fabián, ¿qué acaba de pasar? ¿Le compraste?", preguntó la conductora, incómoda por la situación que se vivió en América TV.