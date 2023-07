Participante de MasterChef rompió el silencio sobre la salud de Wanda Nara

Un actual concursante de Masterchef habló sobre el mal momento de Wanda Nara. El diagnóstico de la modelo aún es una incógnita.

Un participante de MasterChef Argentina habló sobre la situación de salud de Wanda Nara. El joven se mostró angustiado por los rumores que ha corrido respecto al cuadro de la celebridad de redes y TV y le dedicó sentidas palabras a la conductora de Telefe.

Wanda Nara fue hospitalizada el miércoles de la semana pasada, cuando acudió al Sanatorio Los Arcos por un fuerte dolor abdominal y los estudios indicaron que tenía una inflamación en el bazo y los glóbulos blancos más elevados de lo normal. De ese modo, estuvo internada por unos días y luego fue dada de alta para que pudiera esperar los demás resultados en su casa.

En ese contexto, el concursante de la actual edición de MasterChef Argentina, Antonio López, habló sobre su parecer ante los rumores de salud de Nara. "Me enteré de la noticia. La verdad que Wanda cuenta con todo mi apoyo. Seguramente ya habrá algún momento de reencontrarnos, pero le mando mucha fuerza. Solamente quiero decirle que la quiero mucho y que estoy para devolverle todo el amor que ella me dio", sostuvo el joven en diálogo con la portal digital Qué Pasa Salta.

Al mismo tiempo, Verónica Lozano habló sobre los rumores de una entrevista a Wanda Nara en su programa el 17 de julio en su cuenta de Twitter. "Con respecto a la nota que emitiremos el lunes en Cortá por Lozano, con Wanda en el diván, es una nota que pautamos cuando yo fui a Masterchef. Dicha nota la hicimos hace 10 días y saldrá al aire con autorización de Wanda", sostuvo la conductora de las tardes de Telefe.

Qué dijo Nelson Castro sobre la salud de Wanda Nara

"La información fehaciente que tenemos hasta el momento es que esos estudios arrojaron resultados alterados. Los dos elementos están indicando la necesidad de hacer un estudio hematológico. Este aumento de los glóbulos blancos, que se llama leucocitosis, está generando sin duda una consulta con algún especialista por los próximos pasos que se vayan a tomar", comenzó su descargo el médico y periodista. Y sumó: "Los cuadros a descartar son, primero una infección. Y hay que analizar qué tipo de glóbulos blancos aumentaron, y después la forma. Por lo tanto, obliga a descartar infecciones y patologías tumorales".

La palabra de Beto Casella por el accionar de Jorge Lanata

El periodsita de Radio Mitre dio un diagnóstico sobre Wanda Nara cuando aún no hay información oficial al respecto. "Es muy curioso porque Lanata arrancó muy joven en el periodismo, no puede no saber esto. Primero que tenés que saber lo que dice la ley y segundo es una cuestión de sensibilidad. Marina Calabró que tiene la mitad de la edad de Lanata, le dice cómo tienen que ser las cosas", sostuvo el condcutor de El Nueve. Y cerró: "Esto no es cuestión de ser transgresor o que no le importe, hay una ley. Si la familia de Wanda Nara lo demanda, se lo gana. Hay una ética periodística, no es que lo estamos diciendo solemnemente".