Papelón: Cristina Pérez quiso homenajear a Lanata y lo confundió con Tinelli.

Cristina Pérez protagonizó un papelón en vivo al querer despedirse de Jorge Lanata. La famosa periodista y conductora aprovechó su momento al aire en LN+ para dedicar unas sentidas palabras a su colega que falleció el pasado 30 de diciembre a los 64 años, pero se confundió de persona y no tardó en volverse viral.

Pérez estaba al aire en televisión rindiendo homenaje a Lanata, colega del que "aprendió mucho". Precisamente, la conductora quiso hacer hincapié en la forma particular en la que el periodista se ponía a comunicar, donde primaba el humor incluso en cuestiones políticas, pero cuando quiso ejemplificar se confundió y mencionó un programa de Marcelo Tinelli.

"Fijate que el hizo periodismo político con personajes disfrazados de políticos, con la casa de El Gran Cuñado, hizo periodismo con humor político, que es uno de los más sofisticados el del humor, ¿no?", dijo Pérez. A lo que su compañero, en lugar de corregirla, solo le dio la razón para que siguiera hablando.

Sin embargo, Gran Cuñado era una parodia al famoso reality Gran Hermano, producido por Marcelo Tinelli y que, incluso, se trasmitía en la misma franja horaria que Showmatch como parte de todo el espectáculo. Aunque si bien Lanata si tuvo algunos sketches en su programa, ninguno llegó a parecerse al formato propuesto por Tinelli.

El comunicado de Radio Mitre en vivo el día después de la muerte de Lanata: "Último tramo"

Jorge Lanata murió a los 64 años y la mañana del martes 31 de diciembre arrancó negra para sus compañeros de Lanata sin Filtro, en Radio Mitre. El programa estuvo dedicado al periodista y se anunció la noticia más impactante para los oyentes.

Tras la confirmación de la noticia que paralizó al periodismo, la periodista Jésica Bossi -quien estaba reemplazando a Lanata en la conducción de su histórico ciclo de Radio Mitre- arrancó el último programa de Lanata sin Filtro con un extenso comunicado recordando a su colega, que empezó con la rememoración del pasado 13 de junio, fecha en la que había anunciado que debía hacerse un estudio de rutina: “Ese día fue muy raro, él tenía mucho miedo del estudio y después no lo volvimos a ver. Fueron 199 días de programa que lo esperamos todos los días, y hacer hoy el programa sabiendo que la certeza es que no va a volver, es una pena que no nos entra en el cuerpo”.

“Este último tramo es el más difícil”, sumó el columnista Julio López. Y Bossi añadió: “Sabíamos que estaba complicado, que había que prepararse. Cuando estábamos haciendo el programa, Andrea y Margarita se fueron, y ahí fue cuando supimos que era la despedida”.

Sobre cómo les llegó la noticia de la muerte de Jorge Lanata, López sostuvo: “Ayer, los últimos 10 minutos de la radio fueron letales porque ya sabíamos que el desencadenante iba a ser en horas. Y el esfuerzo que estábamos haciendo al aire, mirábamos el reloj para dejar de salir al aire”. “Lo vimos volver de situaciones que decíamos ‘no vuelve’ y hemos ido a verlo en internaciones, lo vimos salir del aire porque tenía un problema y reponerse, reponerse, reponerse... Y en esta oportunidad hubo momentos en los que pensamos que salía, porque su lucha y sus ganas de vivir pocas veces la vi en otras personas", cerró Bossi.