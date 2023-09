Paola Krum habló sin tapujos sobre su apertura a los tríos: "Es un descubrimiento"

La actriz habló sobre los tríos sexuales y sorprendió con sus declaraciones. Paola Krum habló de su intimidad ante los medios.

Paola Krum es una de las actrices de televisión más reconocidas de la industria, con una carrera que comenzó en los 2000 y continúa vigente. La estrella de tiras como Montecristo y El Elegido dio a conocer la temática de la obra que protagonizará con Damián De Santo y reveló su opinión al respecto. En su descargo, Krum habló sobre los tríos sexuales y compartió una inesperada reflexión.

Me Gusta, Todo por un like es una pieza teatral dirigida por Javier Dualte que se da en el Paseo La Plaza de Buenos Aires y Krum dio a conocer que la obra aborda a un trío desde una perspectiva diferente. "Es un cuento de amor, de vínculos que van más allá de lo generacional. Y va en busca del propio descubrimiento. La gente lo recibe con mucha naturalidad. La gente grande lo acepta de maravillas, son empáticos, se ríen mucho", comentó Paola.

"Por supuesto que debe suceder, de hecho, a Damián (de Santo) se le acercó mucha gente a contarle experiencias similares. Lo nuevo es que el trío no rompe la pareja, sino que suma", sostuvo la actriz. Paola reveló que la obra la interpela desde la deconstrucción y el aggiornamiento a las nuevas eras. "Siento que me atraviesa, no tanto por lo vincular de la pareja, sino por el encuentro de diversas generaciones, como me sucede con mi hija, donde aparecen miradas, estructuras e ideologías diferentes, pero aprendemos una de la otra, es un descubrimiento, como en la obra, que plantea tantas miradas”, cerró.

Paola Krum reveló si estaría dispuesta a tener una relación de a tres

La actriz fue consultada por La Nación sobre su vida privada en relación al tema que trata la obra. "La verdad es que no me veo en una problemática similar a la de Me gusta. No estoy en pareja y no tengo ninguna intención de estarlo, así que es muy lejano todo lo demás. No me imagino de a dos, mucho menos de a tres", soltó entre risas la actriz. Al mismo tiempo, Krum habló de las posibilidades de que aparezca un amor y soltó: "Hoy no lo siento. Por supuesto, puede venir un rayo de amor y partirme la cabeza, pero no estoy en un momento de querer que eso suceda".

Paola Krum habló de su relación con su ex Joaquín Furriel

La actriz se refirió al hecho de compartir profesión con una pareja y fue reflexiva al respecto. "No creo que sea ese el problema, tiene que ver con cuestiones más personales, como le sucede a cualquier pareja. Es más, creo todo lo contrario, el compartir una vocación como la actuación, que es tan particular y te lleva a una vida especial, hace que haya comprensión mutua, es como estar en el mismo bando", comentó la actriz. Y reveló que sí trabajaría con Joaquín Furriel: "Tenemos muy buen vínculo, no llevamos muy bien y podemos charlar todo. Además, es un gran actor".