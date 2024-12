Panelista de América quiso defender a Milei y De Brito lo liquidó: "Gorda desinformada".

Ángel de Brito arremetió contra Pepe Ochoa en LAM (América TV), luego de que el panelista intentara congraciarse al aire con el presidente Javier Milei pero terminara arrojando una fake news que lo dejó humillado ante todos sus compañeros de trabajo. "Se informa pero no sabe", sentenció Marcela "La enana" Feudale, con ironía.

La situación se desencadenó cuando Ochoa, ferviente militante libertario en las redes sociales, anunció en LAM: "La semana que viene se eliminaría el Riesgo País". Sus declaraciones no pasaron desapercibidas por De Brito y sus "angelitas", quienes contestaron con risotadas ante la burrada del panelista. "¿Qué decís Pepe, boludeces todo el tiempo?", lo fulminó el conductor del programa. "Riesgo País no, el Impuesto País", lo corrigió, furioso.

Por su parte, la panelista Marcela Feudale opinó: "Se informa pero no sabe de dónde, cualquiera dice". Sin poder ocultar su vergüenza, Ochoa se llamó al silencio y De Brito lo canceló con un atronador dictamen: "¿Qué está diciendo? Gorda desinformada".

Ángel de Brito reveló cuál es la enfermedad que tiene la abuela de Nico Occhiato

La abuela del conductor de Luzu TV Nico Occhiato se convirtió en noticia en los últimos días luego de que una médium vaticinara un futuro desesperanzador para su abuela al aire de Nadie dice Nada, su programa de stream. Impactado por la situación, el periodista Ángel de Brito habló de la enfermedad de la abuela de Occhiato y reveló qué condición padece.

Al aire de LAM (América TV) De Brito recordó el momento de lágrimas y conmoción que vivió Nicolás Occhiato en Luzu TV y expresó: "Nico vivió un momento terrible. Un momento desagradable, no creo que Nico haya esperado esa respuesta. Le rinde mucho la médium y siempre la lleva, sé que la quiere pero una cosa es cuando el familiar ya no está, otra con una persona en vida. Yo no sabía que la abuela de Nico estaba pasando un mal momento de salud".

Luego de las palabras del conductor, en el graph del programa informaron la enfermedad que padece la mujer: "Tiene parkinson y está grave". "Su abuela es fundamental para su vida. Le hizo ganar el Bailando, le hacía todas las previas, siempre nos traía comida al jurado. Él es muy pegado a sus abuelos, muy familiero. Era muy desopilante con Marcelo (Tinelli)", recordó el periodista de espectáculos.

Minutos más tarde, Occhiato se puso en comunicación con LAM y rompió el silencio: "Estoy movilizado, mi abuela está bien pero hoy me ganó la emoción del momento. Por ahí da la vuelta de lo que genera esto de estar en una mesa como amigos y olvidarse de la cantidad de gente que hay mirando. Cuando se mezclan temas tan personales pasa algo tan real y genuino que a veces te olvidás de todo el contexto".

"La realidad es que mi abuela está bien, es una persona grande, tiene 80 años y pasan cosas. Como familia estamos acompañando. Como te digo, sigo movilizado y por ahí me planteó si debería haberlo dicho al aire. Tengo un vínculo muy especial con mi abuela, fue muy genuino y real. Estamos bien, es una persona grande", aclaró el mediático Nicolás Occhiato.