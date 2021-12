Pampita sufrió un fuerte rechazo por parte de una estrella: los motivos

Pampita ya tiene definido su futuro laboral para el 2022, pero no contaba con la fuerte negativa de una compañera que ya trabajó con ella en otras ocasiones. A continuación, los motivos.

Como una de las principales figuras de la televisión argentina, no hay año en que Pampita no forme parte de las grillas de las diversas señales. En los últimos años, mantuvo su fiel contrato con Net TV y El Trece, por lo que parece que el 2022 no es para menos, ya que se conoció que tiene proyectos en ambos espacios para el año entrante. Sin embargo, la modelo no esperaba contar con un fuerte rechazo por parte de una colega muy cercana.

Según se conoció en las últimas semanas, Pampita llevará adelante la conducción de un nuevo reality show por la pantalla de El Trece, junto a El Chino Leunis. Este programa consistirá en que un grupo de famosos pasaran sus días en un hotel y, a medida que avance el show, quedarán eliminados. Con esta propuesta que a muchas personas rememoró a Gran Hermano, Pampita brillará en la pantalla del canal de Adrián Suar, sin embargo, antes de empezar, ya contó con una baja.

Se trata de Sofía "Jujuy" Jiménez, la periodista que este año participó de Showmatch: La Academia y conoció el trabajo junto a Pampita. En este marco, la también modelo fue convocada para formar parte del show, pero decidió rechazar la oferta. "Estuve rechazando algunas propuestas, pero porque no las sentía en este momento. A mí me gusta hacerlo al cien por ciento cuando agarro un trabajo y esto no me terminaba de cerrar la propuesta del todo. Si voy a hacerlo a medias prefiero no porque no les sirve, no me sirve. Lo mismo con algunas propuestas de teatro", expresó Sofía en diálogo con Los Ángeles de la Mañana.

"Tengo clarísimas las cosas que no quiero. No dejar que nadie se adueñe de nada, no darle poder a nadie, a ningún hombre, manejar yo mi vida, mis cosas, mi trabajo. Creo que tiene que ver con mi edad, ya tengo 30 y es un golpe de maduración también", continuó sobre el tema. "Para mí se terminan dos años muy intensos, de mucho cachetazo y aprendizaje", sentenció "Jujuy" sobre el futuro laboral que la depara del que todavía no se conocen muchos detalles.

El presente amoroso de Sofía "Jujuy" Jiménez

En esta misma charla con el ciclo conducido por Ángel de Brito, la periodista habló de su relación amorosa con Bautista, un joven que conoció este año y con quien, luego de un tiempo de mantener amistad, decidió dar un pasó más allá. "Estamos planeando nuestras vacaciones. Vamos a pasar juntos Año Nuevo. Tenemos otro tipo de relación más tranquila y relajada. Él es un pibe muy simple", expresó.

Además, la modelo también comentó cuál era su percepción sobre la fidelidad dentro de una pareja. "Yo confío en que sea lo que tenga que ser, cada uno es libre y dueño de hacer lo que quiera, somos grandes y adultos, si funciona y si no", sentenció al respecto.