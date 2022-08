Pampita se sinceró sobre su relación con La China Suárez: "Te termina afectando"

La famosa modelo se refirió a la relación que mantiene en la actualidad con la actriz, luego del escándalo que tuvo lugar tras su separación de Benjamín Vicuña.

Pampita habló como nunca antes de su vínculo con "La China" Suárez y sorprendió al revelar que todos los conflictos quedaron en el pasado. Pese a los enfrentamientos mediáticos que siempre protagoniza con la famosa actriz, la conductora reconoció que esas polémicas no pueden estar más alejadas de la realidad y, afortunadamente, hoy mantiene una muy buena relación con Suárez.

Según reveló Pampita en su paso por PH: Podemos Hablar, ciclo que conduce Andy Kusnetzoff los días sábados, la vida la unió con "La China" de una manera que jamás podrás ignorar: sus hijos son hermanos. En ese sentido, la famosa modelo reconoció que el vínculo se construyó sobre el bienestar de los niños y que, más allá de los escándalos del pasado, hoy se llevan muy bien.

"Yo tengo una muy buena relación con Eugenia porque somos las dos madres de chicos que son hermanos, así que hay comunicación", enfatizó la conductora de El Hotel de los Famosos al aire en Telefe. "Compartimos cumpleaños, fiestas, momentos de emoción, tal vez otros más tristes", añadió.

En este marco, la reconocida celebridad reflexionó: "La vida nos puso en ese lugar, compartimos hijos que son hermanos, así que lo tenemos muy claro, nos respetamos mucho". Asimismo, aseguró que el vínculo que las une hoy en día trasciende cualquier polémica que pudiera haber existido entre ellas: "Nunca me van a oír hablar mal de la madre de hermanos de mis hijos, eso no va a suceder nunca".

Por último, Pampita reveló el trabajo personal que hizo para poder superar la etapa de dolor y construir una buena relación con "La China" Suárez. "Uno sabe si quiere cargar con cosa, tener odios, rencores. Eso te termina afectando a vos, no te libera, no te deja conocer cosas nuevas, o vivir la vida bien", confesó. Luego, sentenció: "Siempre mi consejo va a ser ese, revisar lo de uno, reconocer situaciones desde el lugar de uno y no echarle tanto la culpa al otro ni fijarse en lo que está haciendo el otro".

