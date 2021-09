Pampita se quebró mientras estaba en vivo: “Yo no debería estar haciendo el programa”

Julia Zenko contó una historia de su vida e hizo llorar a Pampita durante su programa, Pampita Online.

Pampita se largó a llorar durante su programa Pampita Online mientras estaba entrevistando a la cantante Julia Zenko. Cuando salió el tema de la maternidad, la modelo se quebró en llanto: justo ese día era el aniversario por el fallecimiento de Blanquita, la hija que compartió con Benjamín Vicuña.

Julia le empezó a contar a Pampita cómo fueron sus últimos meses con el cáncer de mama y no pudo evitar emocionarse. “Las operaciones de cáncer de mama, son un tema. Fue mi segunda operación, fue un poco más difícil. Pero bueno, hay que agradecer a la vida, a todo lo que tengo. Acá estoy, con mis hijas, ahí”, relató la artista. Pampita, al igual que el resto de su equipo, empezó a lagrimear al escucharla.

“Vos estás recién parida, todo te emociona”, le dijo Zenko, a lo que ella respondió: “Yo no debería estar haciendo el programa”, con una sonrisa forzada, mientras una de sus compañeras le hacía caricias en el brazo. Cuando Julia se percató del aniversario de Blanquita, hizo un gesto de disculpas y Pampita la contuvo, dándole a entender lo muy sensible que estaba: “¡No, por favor! Claro, estoy parturienta”.

Pampita no estará en La Academia de Showmatch por unos días

Durante esta semana, Pampita, que desempeña el rol de jurado en Showmatch, se tomará un descanso para transitar esta difícil fecha en paz. Mientras tanto, la cantante Karina La Princesita, quien a su vez es participante del certamen, la estará reemplazando. Esta decisión generó algunas incógnitas entre los espectadores, que no podían entender cómo una participante podía desempeñar el rol de jurado mientras bailaba.

En respuesta, Karina contó que la producción le pidió ese favor ya que no tenían otra forma de resolverlo. “Como participante, si a mí me ponés a evaluarme a un compañero que todavía no bailó y que todavía no se fue del certamen, me hace ruido. Es raro”, admitió la artista. Sin embargo, terminó cediendo para ayudar a sus colegas. “Me parece que cualquier compañero hubiera hecho lo mismo”, sentenció.

La experiencia de Fátima Florez al entrar al camarín de Pampita

Recientemente, Fátima Florez conversó en Los Ángeles de la Mañana (LAM) sobre esta situación que Pampita está atravesando y contó qué le pasó cuando entró a su camarín de Showmatch. Al ingresar a la habitación, vio la decoración que la producción le había hecho a Pampita para levantarle el ánimo: estaba todo repleto de corazones.

“Yo sentí una energía muy especial ayer también en el camarín. Se sintió una energía muy linda. A mí me tocó ese camarín, lleno de corazones”, comenzó Fátima. “Sentí un renacer, una cosa hermosa”. “Eso se lo armaron las chicas de la producción, que la quieren y con quien trabajamos desde hace muchos años juntos”, explicó Ángel de Brito.