¿Qué dijo Pampita sobre la entrevista de "La China" Suárez con Fantino tras el escándalo con Wanda e Icardi?

Pampita Ardohain fue entrevistada por Los Ángeles de la Mañana (LAM) sobre su relación con su expareja y padre de sus hijos, Benjamín Vicuña, y sobre la entrevista de “La China” Suárez con Alejandro Fantino tras el Wandagate, que se publicó la semana pasada.

Desde que se destapó toda la polémica, la conductora de Pampita Online se mostró firme con respecto a su postura de no entrometerse y solo enfocarse en su relación con Vicuña y Suárez, por el bien de sus hijos. Ahora, todos quisieron saber qué pensaba ella sobre el reportaje entre “La China” y Fantino, primera vez en que la actriz habló sobre el escándalo.

A pesar de que la relación entre Pampita y “La China” comenzó con ella descubriendo que Vicuña la había engañado con la actriz en 2015, con los años su vínculo llegó a consolidarse e incluso se juntaban en familia todos juntos de vez en cuando.

A pesar de la insistencia de los periodistas, la modelo se negó a hablar: “Ya pasaron muchos años, yo no me meto, no voy al pasado. No me metan en un tema que no tengo nada que ver, por favor”, expresó. “Ustedes saben que yo no hablo de nada de esas cosas. Yo no hablo de entrevistas de otras personas, no hablo de los demás”.

Al preguntarle sobre su vínculo con “La China”, se limitó a decir que “está muy bien”. “No me meto, no tiene nada que ver conmigo. No voy a decir ni opinar nada, voy a seguir cuidando el vínculo familiar que nos importa a todos y vamos a priorizar eso”, reiteró Pampita.

Por último, le preguntaron por un video que publicó de sus tres hijos, Benicio, Beltrán y Bautista, saludando a Vicuña por su cumpleaños número 43. “Si, fue un video que me pareció muy lindo todo lo que mis hijos decían, cómo lo valoraban como papá y lo quise compartir”, expresó.

El video sorpresa que Pampita le mandó a Vicuña por su cumpleaños

El pasado 29 de noviembre, Vicuña cumplió 43 años solo desde Chile, su país natal en donde se encuentra por trabajo, y para sorprenderlo, Pampita le mandó un video de sus tres hijos expresándole su cariño. “Papá, te hacemos este video porque te queremos mucho y porque feliz cumpleaños”, le dijo el menor de todos, Benicio, de 3 años, al comienzo del video.

El mayor, Bautista, de 13 años, le expresó: “Pa, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños. Quería mandarle un saludo al mejor papá del mundo, que me enseñó todo lo que sé, cómo le tengo que hablar a la gente, cómo tengo que jugar al fútbol… todo lo que aprendí fue gracias a vos. Te amo mucho, yo sé que no estoy mucho tiempo en casa, pero no es porque no te quiera ver, la paso muy bien con vos; sino porque a veces paso mucho tiempo con mis amigos y no me doy cuenta. Te amo mucho y te mando un abrazo”.

Al final del clip aparece el hijo del medio, Benicio, de 9 años, diciéndole a Vicuña: “Papá, hola, feliz cumple. Te deseo que la pases muy bien y gracias por las cosas que me enseñaste. A andar en caballo, por cuidarme, por ayudarme a andar en bici, por mimarme tanto y por todo lo que me diste todo este año”.