Pampita reveló detalles inéditos de la gran final de El Hotel de los Famosos: "Muy intensos todos"

La conductora del reality show adelantó lo que se va a ver en el capítulos final del programa que lidera el prime time nocturno de El Trece.

La cuenta regresiva para la gran final de El Hotel de los Famosos ya empezó. Con los últimos cuatro concursantes en competencia, la próxima semana se definirá el ganador del reality show y será quien se lleve el premio de los 10 millones de pesos. En ese sentido, Pampita decidió adelantar algunos detalles de lo que podrá verse en el último episodio de esta temporada.

En un reciente diálogo con Socios del Espectáculo, Carolina "Pampita" Ardohain quiso calmar algunas ansiedades y adelantó algunos detalles de lo que podrá verse en la gran final de El Hotel de los Famosos. "¡Tremendo! Te juro que los capítulos que vienen son muy intensos todos. Los participantes están a flor de piel, imaginate estar meses encerrado y no te querés ir cuando estás a tres pasos del último día", comenzó por explicar la modelo.

Sobre el episodio final, Pampita enfatizó: "Van a darlo todo, absolutamente todo. Va a haber gente que se ‘panquequea’ y que pensás que va a actuar de una manera y a último momento actúa de otra". "Pero lo digo en el buen sentido. Yo, acá, no juzgo a ningún participante. Para mí, todo es válido y está bueno también que así sea, que haya sorpresas", profundizó.

Por último, la conductora del programa hizo una importante reflexión. "Me encantaría que haya una mujer en la final porque vi lo difíciles que eran los juegos para las mujeres. Pienso que esta bueno que la producción no haga diferencia entre un juego y el otro. Los juegos son para todos por igual, pero había muchos desafíos de fuerza y resistencia muy difíciles", sentenció.

El Chino Leunis, indignado en El Hotel de los Famosos: "Va a estar en problemas"

"El Chino" Leunis lanzó fuertes declaraciones en torno a la ansiada final de El Hotel de los Famosos. Una situación en particular lo hizo estallar de furia y tomará recaudos a corto plazo: "No es algo que me guste".

El Hotel de los Famosos tiene pocas semanas en la pantalla de El Trece y las pulsaciones dentro de la casa son altamente vibrantes. Sin embargo, la noticia de estas últimas horas poco tiene que ver con el desenvolvimiento de los participantes, ya que hace un tiempo se filtró quién ganará el reality show, hecho que alarmó a toda la producción.

Sumada a la preocupación del canal, el conductor "El Chino" Leunis se mostró notablemente enojado por las recientes filtraciones de El Hotel de los Famosos que lo dieron como ganador a Martín Salwe. "Nosotros grabamos las finales que fueron cronometradas y no sé quién ganó", explicó en diálogo con la emisora radial AM 1110. En este sentido, Leunis se mostró desconcertado por lo sucedido y dijo: "No entiendo el spoiler, porque de algún lado se está filtrando y no es algo que me guste". Frente a esta situación alarmante no solo para el conductor, sino para la producción de El Trece, deslizaron las contundentes medidas que van a tomar.

"Sé que se está trabajando para encontrar quién filtra esa información, y cuando se encuentre esa persona va a estar en problemas", consideró. De esta manera, en los próximos días se dará a conocer qué pasará en torno a los rumores filtrados de la final, donde una vecina que vive en cercanías de la casa donde se realiza el programa, grabó y aseguró que el ganador era Salwe.