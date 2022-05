Pampita incomodó a Zaira Nara con una pregunta íntima en vivo

"Pampita" acorraló a Zaira Nara con una pregunta sobre su intimidad en relación a Jakob Von Plessen.

Carolina “Pampita” Ardohain compartió un movil de LAM (América) junto a Zaira Nara, quien actualmente se estaría separando de Jakob Von Plessen. Aunque desde hace meses Nara evita dar declaraciones al respecto, “Pampita” la acorraló en vivo con una pregunta muy incómoda que la dejó expuesta.

Todo comenzó cuando Zaira comentó que le gustaría ser como Ardohain, ya que gracias a su experiencia en la industria, sabe perfectamente cómo escapar de las preguntas sobre su vida personal en entrevistas. “A mí me gusta como hace ‘Pampita’, tiene como un máster. Ella dice ‘no hablo del tema’, y yo soy muy verborrágica”, reconoció.

“Con lo respetuosos que están siendo Ángel y las angelitas, estoy preparada para sacarme la cucaracha”, bromeó la conductora. “Preguntale vos algo a Zaira, que vos también sos picante preguntando. Preguntale algo que te intrigue. Algo sobre las noticias recientes… No se me ocurre qué”, ironizó Ángel de Brito, conductor de LAM.

Zaira se veía venir un interrogatorio sobre su separación y puso a prueba su destreza para responder sin hablar de más. “Yo la veo re bomba, me parece raro que una mujer tan diosa esté sola…”, opinó “Pampita”. Haciéndose la desentendida, la hermana de Wanda Nara desvió por completo el tema de la conversación.

“¿En el evento? Porque Caro va siempre acompañada a los eventos. Yo nunca quise que me acompañen a los lugares de trabajo. Capaz me puede dar su versión y me dice que está bueno que te acompañen. A mí me gusta estar acompañada, pero en casa”, expresó Zaira. “Está aprendiendo re bien los consejos”, dijo “Pampita” entre risas y mirando a cámara.

La palabra de Zaira Nara sobre los rumores de infidelidad de su marido

Las versiones más fuertes sobre la separación de Zaira dicen que Jakob le fue infiel con una modelo cordobesa llamada Jimena Buttiglienglo, también casada y con hijos. Según este rumor, Jakob había tenido en encuentro con Jimena en París, exactamente la misma noche en que Mauro Icardi se vio con “La China” Suárez.

Cansada de los rumores, Zaira se comunicó con Pía Shaw, panelista de LAM, y lo negó todo. “Me duelen muchas cosas que se dijeron y prefiero llamarme a silencio en cuestiones personales. Lo que sí te puedo decir es que todo eso que salió sobre que lo encontré a Jakob en una situación de infidelidad, es totalmente mentira”, aclaró.

Aunque no negó estar en una crisis con su marido, Zaira aseguró que no le fue infiel y que incluso ella misma conoce a Jimena. “Jime es una chica que recontra conozco, me invitó al cumpleaños de sus hijos cuando yo estuve en París. Me duele muchísimo por la familia que somos y que seremos siempre. Y dado que se inventan tantas cosas, prefiero guardarme los procesos para mi intimidad. Pero me duele cuando inventan y faltan el respeto”, cerró.