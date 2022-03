Pachano destrozó a figura histórica de El Trece: "¿Sabés por dónde me lo paso?"

El famoso bailarín se fue al pasto y le dio con todo. Aníbal Pachano, muy molesto con la Asociación Argentina de Actores y con una persona en particular. ¿De quién se trata?

Ángel de Brito comenzó LAM hace pocos días por América TV y ya generó testimonios y novedades que resonaron en los pasillos del espectáculo. Este viernes fue Aníbal Pachano quien se sentó en el estudio para hablar sobre las dificultades económicas que le generó la pandemia y el destrato que sintió por parte de la Asociación Argentina de Actores dirigida por Alejandra Darín (histórica actriz de El Trece, donde actuó en ficciones como Poliladron).

Claramente molesto y exponiendo su visión de los hechos, Pachano destrozó a la presidenta de la Asociación con palabras fuertes ya que se sintió cuestionado por hacer espectáculos "a la gorra". "Me dijeron unas cosas espantosas porque son todos una manga de mentirosos. Acá hay que hablar de una realidad, el teatro a la gorra sucedió en el teatro independiente toda la vida así que no se hagan los sorprendidos. Lo explico a lo berreta y a lo popular. Yo tengo un almacén, y cobro y acomodo la mercadería como se me canta. Yo no tengo nada que explicarle a los productores teatrales, a los artistas, o a nadie por qué tengo que trabajar de esta manera”, comenzó diciendo Aníbal.

“Fue un momento en el que no se vendía, porque la gente no tiene plata. Nadie vendía, no solamente Pachano. Decían ‘yo lleno’ y en realidad son una manga de mentirosos. El teatro vive un momento difícil en un país quebrado. El arte está puesto en el peor lugar, las entidades como SAGAI o la Asociación Argentina de Actores nos trataron mal, pero todos se olvidaron. Tampoco le dieron de comer a nadie”, agregó Pachano, enfurecido con la gestión que lleva adelante Alejandra Darín.

Aníbal Pachano aclaró que Ricardo Darín "es un copado" y el Chino Darín "es divino"

Para rematar, el bailarín y exjurado de ShowMatch disparó: "Actores es un desastre. Yo no voy a depositar ninguna plata porque a mí no me defienden absolutamente en nada. Soy persona ‘non grata’ desde hace años, y tengo una preocupación… Si vos entrás en el sistema, te retienen el 20 por ciento de tu ganancia. Pero me jubilé y no figura ningún deposito mío en los años que se empezó la jubilación en Actores. Tengo todo comprobado. A mí lo que opine Darín ¿sabés por donde me lo paso? Aclaro que Alejandra, porque Ricardo es un copado y el Chino es divino”.