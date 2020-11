Desde la Cámara de Diputados, el oficialismo buscará aprobar este martes el proyecto de impuesto a las Grandes Fortunas con el fin de recaudar más de 300 mil millones de pesos con objetivos productivos y sanitarios en una época complicada de crisis a causa de la pandemia por COVID-19 y la fuerte deuda del gobierno anterior. Por esa razón, los trabajadores salieron a la calle y quienes se hicieron presentes fueron, entre otros, Camioneros. Con Pablo Moyano a la cabeza.

Allí, frente a los medios de comunicación, el dirigente político, hijo de Hugo, disparó fuertemente contra Todo Noticias (TN) por sus fuertes críticas contra las manifestaciones a favor de los trabajadores: "Hoy escuchaba a tres periodistas de TN preocupados y preguntándose si era necesaria esta marcha. Sí señor periodista Alfano, era necesaria esta marcha. Hoy tiene que salir el proyecto que ustedes no quieren que salga, que es el pago del impuesto a las grandes fortunas. Eran tres los que estaba criticando la marcha de Camioneros... Pero bueno. Nosotros somos así y defendemos a los laburantes".

Ante la consulta de la periodista que lo estaba entrevistando, también disparó contra las personas que se verán afectadas por el impuesto que busca ayudar a los que menos tienen. "Seguramente recurrirán a la Justicia como hacen siempre. Pagarle una indemnización a los trabajadores... Vos sabés como son. O no te la quieren pagar o te despiden sin causa. ¿Te imaginás ahora que tienen que poner un poco de sus ganancias? Seguramente irán a la Justicia. Lo importante es haber tenido la iniciativa y acompañar a los miles y miles de trabajadores en la calle", sentenció.

El máximo dirigente del Club Atlético Social y Deportivo Camioneros apuntó contra Edgardo Alfano, pero éste luego tomó la palabra en el piso y aclaró que no tuvo nada que ver con la situación. Tras la nota, el periodista tiró: "Tiene una predisposición a confundirme con otro periodista, Moyano. Es la primera aparición que tengo en TN hoy. Pero no es la primera vez que me confunde, nunca tuvimos buen feeling". Y sentenció: "Yo tengo una relación de muchos años, por la profesión, con el padre Hugo y su hermano Facundo. Pero en este caso se equivocó, Pablo, otra vez, lo lamento".

¿Qué ocurrió? Alrededor de las 15, los periodistas Adrián Ventura y Dominique Metzger criticaron la manifestación porque parecía "un día normal en la Ciudad de Buenos Aires", aclarando que "se acabó el ASPO y el DISPO". La comunicadora, agregó: "Se ve a gente sin el distanciamiento, sin los barbijos, muy relajados". Mientras que su colega opinó que Moyano trata de "ganar la calle" y volver a "controlar la CGT" antes de las elecciones.