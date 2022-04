Nueva interna en LAM: fuerte denuncia de Yanina Latorre contra Pía Shaw

Yanina Latorre apuntó contra Pía Shaw en LAM por la extraña actitud que tuvo con uno de sus invitados.

Yanina Latorre protagonizó un tenso momento en LAM (Los Ángeles de la Mañana) junto a su compañera Pía Shaw. Una vez más, las angelitas volvieron a cruzarse frente a las cámaras. Esta vez, el motivo de discusión fue una actitud que Pía tuvo en el cumpleaños número 53 de Yanina: perseguir a uno de los invitados con un objetivo muy claro.

Como panelista de farándula, Shaw busca estar informada constantemente sobre todo. Uno de los temas más hablados del momento es la interna entre Marcela Tauro y la bailarina Lourdes Sánchez. Pía no quiso quedarse afuera y, en medio de la celebración por el cumpleaños de Latorre, le fue a hablar a uno de los invitados para obtener alguna primicia.

Fue ella misma la que lo confesó en LAM. A Yanina no le gustó para nada que su amiga mezclara vida personal con trabajo y la frenó en seco al escuchar su relato. “Eso pasó hace dos o tres semanas. Yo lo agarré en el cumpleaños de Yanina, porque yo no pierdo el tiempo, ¿viste? Mientras te busco un trago le digo al ‘Chato’ (Prada)… ¿qué onda con el rumor? Y me dijo que nada que ver. Que es una locura, que no saben de dónde salió eso y que estaban trabajando hace medio año en el formato nuevo, que tenían otras cosas para hacer”, contó la angelita.

Inmediatamente, Latorre le demostró su indignación y la amenazó con no invitarla más a sus cumpleaños si seguía comportándose así: “Qué aburrida sos, algún día relajá. No te invito más a un cumpleaños para que estés acosando a los invitados. Uno va para distenderse y esta está juntando chismecito berreta para el lunes. La idea es que el invitado venga a casa y se relaje y la pase bien, no que vos estés buscando data y saques la libretita”. Pía no le siguió la pelea y rápidamente cambiaron de tema, aunque el clima de tensión se hizo evidente.

La caída de Yanina Latorre en LAM

Otro momento destacable en LAM que ocurrió recientemente fue la caída de Yanina Latorre. Mientras estaba en medio de una discusión intensa con su compañera Ana Rosenfeld, la panelista se cayó del sillón en el que estaba sentada y terminó en el suelo, pidiendo a gritos que la ayudaran. Esto resultó especialmente cómico para sus compañeros ya que, minutos atrás, se había doblado el pie por haberse caído en la calle.

“Estaba saliendo de un negocio, había un escalón y no lo vi, pensé que el piso seguía. Tenía bolsas en las manos. El pie quedó en el aire y se me dobló para adelante. Vino la ambulancia y me atendieron, tengo todo raspado”, relató Yanina. En esta segunda caída, menos grave y mucho más divertida, la panelista exclamó frente a las cámaras: “¡Estoy descostillada de dolor! No puedo más del dolor. ¡Necesito una ambulancia! Chicos, a mí alguien me hizo un gualicho, no me jodan”.