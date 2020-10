El ex ministro de Economía macrista Hernán Lacunza estuvo en un mano a mano con Luis Novaresio, quien aprovechó la ocasión para forzar una operación mediática en Animales Sueltos. En la conversación que mantuvo con el economista consultó por las posibilidades de un "corralito" o una "hiperinflación", pero su pregunta no llegó a buen puerto.

Sorpresivamente para el conductor, Lacunza aseguró que "para llegar a una hiperinflación y al 2001 tienen que haber muchos errores no forzados. No va a haber ni default y no hay fundamentos para que haya corralito. Los depósitos en dólares de los ahorristas están garantizados en BCRA".

"No se pasa de una inflación del 3% mensual a una hiperinflación, sí puede haber un fogonazo de inflación, como que se duplique, pero la hiperinflación no está a la vuelta de la esquina", recalcó Lacunza.

En tanto, al ser consultado sobre el rol de Martín Guzmán, aseguró que "parece que le dieron todo el control económico y me parece mejor. Tiene que haber un solo piloto, porque todo lo que no haga la política económica por la buenas, lo va a hacer el dólar para las malas".

El tenso cruce de Grabois con Novaresio

El referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, y Luis Novaresio se cruzaron al aire de Animales Sueltos por la insistencia del conductor en preguntar por una supuesta visita que hizo días atrás el dirigente social al Papa Francisco.

El periodista macrista quiso consultarle sobre el rumor que indicaría una conversación entre Grabois y Francisco, pero fue interrumpido al comenzar su pregunta. "Yo no hago ningún comentario sobre el vínculo que tenga con el Papa, eso te lo dije reiteradas veces", le recordó.

Ante la insistencia del conductor, el dirigente social respondió: "Si querés hablá vos solo, yo no voy a hablar del tema... Si estuve o no, si viajé o no. No voy a hablar porque es un tema que se utiliza con mala leche siempre, por el problema que tenemos en la Argentina de querer embarrar todo lo que tiene alguna trascendencia".