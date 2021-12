Noelia Marzol rompió en llanto por la salud de su hijo: "Estuvo grave"

La bailarina no pudo contener las lágrimas en pleno vivo televisivo.

Noelia Marzol rememoró el problema de salud que tuvo su hijo Donatello pocos días después de haber nacido. La bailarina y modelo se quebró en medio de una emisión de televisión en vivo y se explayó sobre cómo vivió aquel momento.

"Este es un medio que yo amo, pero es morboso. Yo como espectadora, también lo soy. Entonces, trato de no llevar las cosas muy personales, muy íntimas, a la pista. No voy a ser morbosa con la salud de mi hijo", comenzó su descargo, en alusión a cuán intimidada se sintió por la prensa, al querer a acceder a detalles de la intimidad de su familia.

Marzol continuó sobre la estigmatización que sufrió por haber hecho ejercicio en su embarazo y enunció: "El estuvo muy grave. Estuvo en la neo durante mucho tiempo. Especularon que había sido porque yo hice actividad física. Recibí mucha agresión en las redes".

"Yo rompí bolsa. Mi bebé fue prematuro. Si no hubiéramos estado en la neo, hoy no lo podríamos contar", cerró Marzol sobre la gravedad del estado de su hijo, quien hoy goza de buena salud. "Mi marido es un genio. Ramiro es mi complemento perfecto. Es la persona más hermosa que conocí en mi vida", reconoció luego, sobre cuán compañero es su esposo, el futbolista Ramiro Arias.

El descargo de Noelia Marzol en el Día de la Madre

Este año, Noelia Marzol vivió su primera Día de la Madre y se expresó en sus redes sociales al respecto: "¡Feliz primer día para mi cerdo! ¿Existe algo más satisfactorio que estos momentos. ¡No me vengan a decir que jode no dormir! ¡He dejado de dormir por otras tantas idioteces! O por laburo…".

"A veces cuando digo que yo la paso fantástico con la maternidad, genera algo feo. Como que me la doy de sabelotodo o que me hago la relajada. Por supuesto que es “sacrificado” pero la recompensa es tan grande… no vale la pena detenerse en lo tedioso cuando el disfrute es inmenso", siguió la ex secretaria de Marley, en alusión a lo que significa maternar para ella. En esa ocasión, se refirió a un tatuaje que se iba a hacer, inspirado en su esposo e hijo: "¿Vieron cuando te dicen: ‘No te tatúes las iniciales de tu pareja porque si te separás bla, bla, bla?’. Bueno, yo me voy a tatuar las iniciales de mi pareja y de mi hijo porque siempre van a ser mi familia".