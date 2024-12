"No tengo": la revelación íntima de Ezequiel de Gran Hermano que sorprendió en Telefe

Ezequiel de Gran Hermano se animó a contar un intimidad.

Gran Hermano 2025 llegó a la pantalla de Telefe a principios de este mes y desde entonces varios concursantes generaron empatía en la gente. En ese sentido, Ezequiel era uno de los que todavía no se había abierto sobre su vida íntima pero recientemente lo hizo en diálogo con Chiara.

El joven de 24 años que es oriundo de la ciudad bonaerense de Ramos Mejía se sinceró sobre cómo vive su sexualidad dentro de la casa, en relación a la gran cantidad de cámaras que hay en el reality show. "No tengo deseo sexual desde que entré a la casa. Se me fue la libido", comenzó su descargo el participante de Gran Hermano.

"Antes no me pasaba. Afuera, en mi vida, siempre estuve al palo. Acá los veo a todos como amigos. Me gusta alguien acá, pero no tengo deseo sexual. Es por la exposición", comentó el participante de la actual edición de Gran Hermano. Por su parte, su interlocutora analizo la situación planteada por su compañero y le señaló que seguramente su falta de lívido se deba a la masiva exposición de todo lo que hacen dentro de la casa de Telefe.

La revelación de Giuliano sobre Ulises en Gran Hermano

"Ulises agarró Gran Hermano y dijo: ‘yo voy a mostrar lo que soy realmente’. No sé si en su pueblo mucha gente sabe de su elección", comentó ante Chiara Caversaschi, Claudio Di Lorenzo y Luca Figurelli. "Yo le presté la maquinita para cortar el pelo. Se cortó el pelo del pecho y me dice: ‘no hay vuelta atrás después de esto’. El loco está con un revuelo de emociones", continuó su descargo Giuliano. Por su parte, Chiara analizó: "Cuando le preguntaron quién le gustaba, me nombró a mí. Me nombró a mí porque yo ya sé que no… y que era toda una pantalla porque no quería decir la verdad". Y Giuliano agregó que cree que Ulises usaría la casa para "destaparse".

Uno a uno, los participantes de Gran Hermano 2025

Keila Sosa: es de Tigre, aseguró que "quiere ser famosa desde los 3 años" y que siempre "habla y después piensa". Le molesta la traición y la mentira.

Claudio di Lorenzo: tiene 42 años, dos hijos y es de Flores. Asegura que es una persona mística, incluso practica Reiki. Sin embargo, se confesó "terraplanista".

Lourdes Ciccarone: es de Mar del Plata, aseguró que "tiene ego y mucho autoestima". Está en pareja pero contó que cuando entre a la casa se va a separar.

Luca Figurelli: es de Berazategui. Sueña con ser jugador profesional de fútbol, le gustan las cámaras, el streaming y la estrategia. Incluso aseguró que es "chamuyero".

El panel de Gran Hermano.