No lo esperaba: la noticia que golpeó fuerte a Adrián Suar

El actor deberá hacer un drástico cambio de planes tras recibir un diagnóstico sorpresivo.

Adrián Suar atraviesa un complicado momento en relación a su salud y a su trabajo, según información revelada por periodistas de espectáculos. El actor habría tenido un diagnóstico médico que hizo que su jornada laboral se vea interrumpida y por ende que todas las personas a su cargo se vieran afectadas por el busco cambio de planes.

En medio de la temporada teatral, Adrián Suar y Diego Peretti protagonizan Inmaduros, pero recientemente el destino de la obra tomó un nuevo rumbo, ya que debieron suspender las funciones porque ambos dieron positivo de coronavirus. Si bien ninguno de los dos tiene síntomas y transitan la enfermedad en un buen estado físico, el protocolo establece que los portantes del pandémico virus deben hacer siete días de aislamiento obligatorio.

La pieza teatro protagoniza por los actores, con un elenco completado por Pata Echegoyen, Fernanda Metilli, Jéssica Abouchain y Carla Pandolfi, tiene funciones los días martes, jueves, viernes, sábados y domingos en el Teatro El Nacional. De esa manera, esta noticia significa muchos días de pérdida para los productores de la obra, cuya historia se basa en dos amigos de años que deben complementarse para hacer frente a las vicisitudes de la vida.

Las palabras de Toto Kirzner sobre su relación con su padre, Adrián Suar

El hijo de Araceli González y Adrián Suar, actores que estuvieron casados durante casi una década, se expresó en diálogo con La Nación sobre su relación con su padre y se refirió a las facilidades que ese contacto podría significarle a nivel laboral. "Nunca le diría a mi papá que me dé un personaje, me incomoda. A ATAV entré por casting y quizá suene raro pero fue así", informó y aclaró: "Él sabía que iba a hacerlo y fue a ver cómo daba en cámara".

"Las comparaciones van a estar siempre y también sé que muchos creen que estoy acomodado. Lo tengo asumido, no pasa nada y no me molesta", continuó el actor sobre el peso de tener familiares con tanto peso en la industria del espectáculo. Y luego sumó: "Ser el hijo de… abre puertas pero después depende de uno hacerlo bien. No me dejo influenciar por esas cosas, no es un tema que me haga ruido. Nunca sentí esa mochila".

Además, Kirzner se expresó sobre el mal momento que atravesó la productora de Suar, Polka, y reveló cómo acompaño a su padre: "No trabajo con mi viejo pero cumplí el rol de hijo y estuve al pie del cañón para apoyarlo moralmente. Si me precisaba era para contenerlo pero no para resolver nada".