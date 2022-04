No ganó sola: Mica Viciconte recibió ayuda en la final de MasterChef Celebrity

La ganadora de MasterChef Celebrity confesó que alguien la ayudó a hacer los platos. Fue la propia Mica Viciconte quien reveló quién fue la persona que trabajó junto a ella para lograr la victoria.

Mica Viciconte ganó la final de MasterChef Celebrity el pasado lunes y dejó en el segundo puesto a Tomás Fonzi. Sin embargo, en las últimas horas se conocieron detalles de la ayuda profesional que recibió la mediática para preparar los platos de la última gala. De acuerdo a sus propias palabras, la ex Combate no ganó sola.

En su cuenta de Instagram, Mica Viciconte le dedicó cáldias palabras a Juan Graib, chef que la ayudó a diseñar el menú de la final y los pasos a seguir para que todo salga a la perfección. "Quiero agradecerte por haberme ayudado de verdad en esta final. Sin vos no lo podría haber hecho. Gracias por tu pasión en la cocina, por venir temprano y enseñarme tus técnicas. Gracias por estos platazos", sentenció la protagonista.

Cabe destacar que Mica Viciconte no aseguró su presencia en MasterChef Celebrity al momento de recibir la propuesta. Según contó ella hace un tiempo, lo debió meditar bastante. "El día que me llegó la propuesta dudé mucho si aceptarla o no, porque esto significaba dejar otros trabajos en los que estaba súper cómoda. Me animé porque los desafíos en la vida están buenísimos, porque el que no arriesga no gana".

El pacto desconocido entre Mica Viciconte y Nicole Neumann

Desde que Nicole Neumann y Fabián Cubero terminaron su relación, tuvieron varias discusiones fuertes en torno a la crianza de sus tres hijas, Sienna, Allegra e Indiana. Por otro lado, Nicole también tuvo varias asperezas y peleas públicas con Mica, la madrastra de las nenas. En este contexto de cruces constantes, tuvieron que sentarse a discutir un tema importante y no les quedó más opción que hacer un pacto.

Resulta que las hijas de Cubero y Nicole tenían muchas ganas de acompañar a Mica en la final de MasterChef Celebrity, reality en el que se terminó consagrando como ganadora. Cuando entraron al estudio, varios seguidores del programa se preguntaron cuál habría sido la postura de Neumann con respecto a esto. Más tarde, Viciconte salió a hablar y explicó que tuvo que hacer un acuerdo con la modelo para que las niñas fueran al programa.

Ante las acusaciones de que Fabián y la campeona de MasterChef habían llevado a las nenas sin haberle consultado a Nicole previamente, la ex Combate expresó, en diálogo con TeleShow: “Yo no me voy a exponer a hacer algo que no estoy habilitada. En ese sentido soy súper respetuosa y todo fue como corresponde, sobre todo porque no son mis hijas. Todo lo que he hecho hasta el día de hoy siempre fue con permiso y autorización”.