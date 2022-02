Nito Artaza apuró a Fabián Gianola tras acosar a su hija: "Le escribí"

¡Fulminante! Nito Artaza le hizo una fuerte advertencia a Fabián Gianola tras haber conocido que acosó a su hija, Sabrina Artaza. El mensaje que le envió al actor.

Fabián Gianola no deja de recibir denuncias por acoso o abuso sexual. El reconocido actor, quien formó parte de reconocidas obras de teatro y novelas de televisión, fue apuntado por varias mujeres que trabajaron junto a él. Entre ellas, Sabrina Artaza, hija del Nito Artaza, quien justamente fue colega del artista. Curiosamente, en las últimas horas, el humorista reveló que tras enterarse de lo ocurrido, lo apuró con un mensaje para que le brinde explicaciones.

El programa Implacables, emitido por El Nueve, entrevistó a Nito, quien decidió exponer cómo fue la charla que mantuvo con su hija cuando se enteró del calvario que sufrió con Gianola. "Sabrina me dijo: 'Espero que lo sepas vos antes... le escribí a todos mis compañeros de Entre Telones y les dije que yo viví situaciones muy incómodas y permanentemente tuve que ubicarlo. Era constante, no solamente conmigo sino también con otras personas, pero yo la pasé muy mal'".

"Le pregunté cómo no me había avisado en ese momento y me dijo: 'Papá, yo soy una persona adulta y sé cómo ubicar a un hombre que se desubica, pero tuve que hacerlo constantemente'. Sabrina me dijo que lo que no le gustó es que Fabián hable como si no pasara nada", añadió Artaza, que decidió intervenir por cuenta propia para tratar de dialogar cara a cara con Gianola, a quien conoce hace muchos años, para que le brinde explicaciones. "Yo no quiero demonizar a nadie, pero yo quiero hablar con él personalmente. Todavía no me respondió pero me gustaría hablar", aseguró.

Fabián Gianola y Sabrina Artaza trabajaron juntos en la obra de teatro, "Entre Telones".

Por otra parte, el cómico y productor dejó en claro que Fabián Gianola necesita de la ayuda de especialistas de salud: "Todas esas personas necesitan un tratamiento psiquiátrico, psicológico y espiritual también. Hay que hablar de un arrepentimiento profundo en serio". En tanto, realizó una reflexión acerca del machismo que hay en la sociedad: "Siempre insistí que todos los hombres tenemos que pedir perdón por haber tenido durante tantos años una posición tan dominante y otros por tener ese problema". Y concluyó: "Espero que lo puedan recuperar, pero también quiero tener una conversación personal con él".

La palabra de Sabrina, la hija de Nito Artaza

El periodista Santiago Vázquez aseguró haber intercambiado mensajes con Sabrina Artaza, quien le manifestó: “Sí, es verdad. Yo mandé un mensaje de WhatsApp a mis compañeros de la obra y a amigos, además de a mi papá, para que sepan cómo me sentí en ese momento. Aunque todos ya saben cómo es él, pero en todo caso para que nos dejemos de hacer todos los boludos y para darles a ellos libertad de hablar si alguien les preguntaba por este tema”.

De este modo, Fabián Gianola sumó un nuevo testimonio en su contra y se agrava su situación. Ya son varias las protagonistas que decidieron hablar y contar públicamente lo que vivieron y sufrieron debido al acoso del actor.