Nino Dolce habló de la ayahuasca: "No es como tomar una birra con amigos"

El exGran Hermano criticó duramente al reality y habló de su costado espiritual.

Alejado de los medios tras sus apariciones mediáticas en Gran Hermano y Playboy TV, reapareció Nino Dolce para hablar de su costado espiritual y su experiencia con la ayahuasca. "Me enfrenté con mis demonios", reveló en Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece), conducido por Juana Viale.

“Yo me metí en esa casa sin haber visto nunca el programa, que en realidad es para gente más sedentaria y me encontré con una edición que tomaba solo una parte de lo que hacías, y te ponían en el lugar de loco, todo era una picadora mediática”, reflexionó el mediático sobre su turbulenta participación en el reality. Como consecuencia, Dolce se fue de viaje al Amazonas, donde se quedó once meses.

Sobre su experiencia con la ayahuasca, Nino Dolce manifestó: “Quería ver cómo era tener una experiencia mística y probé la ayahuasca, pasé por los días de ayuno (en ese viaje chamánico). Estaba como muy sensible, después me invitaron a un templo y ahí sí me sentí verdaderamente elevado. Probar la ayahuasca requiere de un chamán, de una preparación, es un proceso largo, yo me enfrenté con mis propios demonios, no es como irse a tomar una birra con amigos”.

Tras asegurar que luego de ocho meses decidió volver porque "la selva es un poco hostil" y que logró abrirse a la espiritualidad cuando se convirtió al judaísmo. “Es muy linda la parte espiritual, la practico todos los días”, remarcó.

Juana Viale descubrió a un invitado robando un salero: "No se pueden chorear"

El pasado domingo ocurrió un hecho insólito en la mesa de Juana Viale, quien se encuentra supliendo a Mirtha Legrand en la conducción de los almuerzos y cenas en El Trece. ¿Qué fue lo que ocurrió? Un invitado intentó robarse un salero y su accionar fue advertido por la nieta de la diva, quien rápidamente lo paró en seco recordándole que esas cosas no pueden hacerse. “No se pueden chorear los saleros de la señora Mirtha Legrand. Se los han robado varias veces”, le expresó Juana Viale a Nino Dolce, quien ahora se hace llamar Noah. Por su parte, el ex Gran Hermano Famosos le respondió: "Es tentador, es chiquitito y lindo”.

A su vez, y en tono de broma, Juana Viale agregó sobre los famosos saleros: “No es porque sea la nieta pero me merezco uno”. En ese momento, Sergio Gonal (también invitado a la mesa) acotó: "Una de las primeras veces que vine al programa vi el salerito y me lo quise llevar y Mirtha no me dejó. Me dijo: ‘me lo han llegado a robar´. Sé quién fue pero obviamente no lo voy a decir”.

“¡Contalo ahora! No está la abuelita. Pero fueron más de uno te quiero decir”, agregó Juana Viale, queriendo saber el nombre que Sergio Gonal tenía en su mente. Sin embargo, el comediante no dio brazo a torcer: "No lo voy a hacer porque soy un caballero".