Nicole Neumann se va del país: el inesperado motivo

Nicole Neumann se irá de Argentina en una fecha muy especial. La contundente decisión que traerá conflicto con Fabián Cubero.

La relación entre Nicole Neumannn y Fabián Cubero, su expareja con quien comparte tres hijas en común (Indiana, Allegra y Sienna), no terminó en los mejores términos. Hasta el día de hoy, ambos protagonizan peleas mediáticas recurrentes por motivos vinculados a la crianza de las nenas. Ahora que están atravesando un nuevo escándalo, Neumann tomó una contundente decisión: irse del país justo cuando nacerá Luca, el bebé de Cubero con Mica Viciconte.

De igual manera, Neumann tuvo varios enfrentamientos con Viciconte. Una de las cosas que más me molestaron a la modelo fue que Mica publicara tantas fotos de las niñas en redes sociales, especialmente durante estos últimos meses en los que estuvo haciendo varios posteos mientras transita su embarazo. La fecha de parto de la ex Combate está programada para el mes de mayo. Justo para esta fecha, Nicole planeó tomarse un descanso e irse de Argentina.

“Nicole parece que quiere evitar estar cuando nazca el bebé de Cubero. El 7 de mayo sería cuando llegue al mundo Luca Cubero y ustedes saben que desde que Nicole empezó a estar en pareja con Manuel viajan por el mundo y recorren el país cuando lo acompaña en las carreras”, expresó la periodista Cora Debarbieri en A la Tarde.

Y agregó que el destino que eligió Neumann fue Europa: “Ahora habría elegido esta fecha para desaparecer de la Argentina, para irse directamente hacia Europa, la misma fecha de nacimiento de Luca Cubero”. Todavía no se sabe si Nicole hará el viaje a solas con Manuel o si también se llevará a sus hijas, aunque se rumorea que las niñas se quedarán en el país con Cubero para presenciar el nacimiento de su hermano.

El conflicto entre Nicole Neumann y Fabián Cubero

Recientemente, Fabián Cubero se enojó con Nicole porque, sin haberle consultado antes, permitió que sus dos hijas preadolescentes (Indiana y Allegra) viajaran con Urcera y dos amigos más de él a Entre Ríos. El abogado de Cubero, Cesar Carozza, habló en Intrusos sobre esto y explicó: “Queremos dejar en claro que a Fabián no le molesta para nada el tiempo que sus hijas pasen con Manuel, porque más allá de que él tiene una buena relación con él, las nenas lo quieren, se llevan bien”.

“Lo que le hizo ruido es la existencia de dos otros adultos, mayores, varones, que estaban viajando con dos nenas de 13 años y que no le avisaron. Eso fue lo que le llamó la atención a Cubero”, cerró Carozza. En cuanto a Nicole, no dio demasiadas declaraciones al respecto y se limitó a decir: “En mi vida no hay conflictos hace rato, ya lo saben, yo me desprendí de los conflictos. Manu es familia, mis hijas lo adoptaron como familia, les fascina pasar tiempo con él y con su familia. Les encanta el programa de las carreras y me matan si no las llevo. Quien quiera conflictos tendrá que resolverlo en el psicólogo o en otro lado”.