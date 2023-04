Nicolás Occhiato sorprendió al hablar de su vida amorosa tras su corte con Flor Vigna: "Poco tiempo"

El conductor de Luzu TV se pronunció sobre si situación amorosa y causó sorpresa en el público. Nicolás Occhiato no mostró ninguna pareja después de Flor Vigna hasta el momento.

Nicolás Occhiato habló sobre su situación amorosa tras su relación con Flor Vigna y causó sorpresa en el público. El conductor y fundador de Luzu TV se pronunció sobre qué significó para él haber ganador el Premio Martín Fierro de Oro Digital por su trabajo en el mundo del streaming.

"¿Cómo anda ese corazón? ¿Estás saliendo con alguien?", le preguntó la movilera de Implacables, el ciclo que conduce Susana Roccasalvo por El Nueve, al influencer. "Estoy soltero y con poco tiempo para salir con alguien", respondió sin tapujos el joven que comenzó su carrera en el ciclo Combate.

Vigna y Occhiato se conocieron en el programa de destrezas físicas de El Nueve y estuvieron en pareja durante siete años, en los que tuvieron algunas idas y vueltas de las que han hablado en público. Si bien en muchos momentos se habló de una mala relación entre ellos por algunos encontronazos que han tenido en televisión en vivo, las celebridades de redes han demostrado que se llevan bien y que pueden trabajar juntos más allá de ser expareja.

Nicolás Occhiato, sobre su Martín Fierro de Oro

"Esto es tremendo. Es un orgullo por ser generador de contenidos de un canal, y poder dar lugar y visibilidad a nuevos comunicadores. Recién hablaba con Ale Corniola, que fue el primero que confío en mí como productor. Hoy no sé qué me divierte más, si estar atrás o adelante (de la cámara). Esta sí que no me la esperaba", enunció el creador de contenido de 30 años. Y sumó: "Mejor productor digital y mi primer Martín Fierro de Oro, qué lindo todo lo que está pasando. No tengo más que palabras de agradecimiento para todos los que trabajan conmigo día a día. Es muy fácil producir con gente tan talentosa alrededor y con mis socios que me bancan en cada locura que se me ocurre, vamos por muchísimo más".

Qué dijo Flor Vigna sobre su vínculo con Luciano Castro

La joven que comenzó su carrera como cantante en 2021 se pronunció sobre su proyecto amoroso con el actor de series como 100 Días para enamorarse y Sos mi hombre y contó: "Estamos muy enamorados y los dos pensamos lo mismo, que va a ser eterno; pero que se yo, es algo que va a depender de nosotros. Por ahora, me cuido con pastillas. Lo cuento porque me gusta que se hable de los métodos anticonceptivos porque es algo que no se dice mucho. Antes me cuidaba con diu. Pero me muero de amor cuando lo veo con sus hijos". Y cerró: "A mí, alguna vez me gustaría tener, pero falta. Por, ahora necesito tiempo para consagrar todo esto que pasa ahora", en diálogo con Catalina Dlugi en su ciclo de la radio La Once Diez, en el que tambi+en se refirió las duras circunstancias que atravesó su apreja a pesar de no haberlas contado en público.

Nati Jota, sobre el éxito de Luzu TV

"Fue un flash. Fue algo que dio una vuelta que nadie se esperaba. Creo que Nico Occhiato esperaba un éxito como el que terminó siendo, pero no sé si lo esperábamos tan pronto. Yo al menos, la verdad que no lo esperaba", soltó la periodista en diálogo con Diego Iglesias en Infobae. Y cerró: ""Cuando me llama Nico, pensaba 'ay, por favor que sea algo de radio tradicional, que sea tele'. Cuando me dice 'YouTube y por Zoom' y te juro que me la bajó ¿eh? Pero yo no estaba haciendo nada fijo y eso me hacía picar un poco porque siempre estaba la pregunta: '¿qué estás laburando, sólo con las redes?'. Entonces dije: 'lo agarro, tengo algo fijo, me sirve'".